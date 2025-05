Công an tỉnh Vĩnh Long ngày 1/5 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam 3 tháng đối với 3 bị can để điều tra về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

3 người gồm: Nguyễn Thành Thuyên, 37 tuổi; Trần Thị Phương Uyên, 23 tuổi, cả 2 cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long và Phan Việt Anh, 35 tuổi, ngụ TP.HCM.

Ba bị can bị khởi tố (từ trái sang phải): Thuyên, Uyên và Việt Anh - Ảnh: CA Vĩnh Long

Đây là 3 bị can liên quan vụ việc 21 thanh niên tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy bị lực lượng Công an tỉnh phối hợp Công an Phường 4, TP.Vĩnh Long kiểm tra tại quán karaoke OLALA địa chỉ đường Trần Đại Nghĩa, Phường 4, thành phố Vĩnh Long vào ngày 18/4/2025.

Tại thời điểm kiểm tra, Công an phát hiện có nửa viên nén màu xanh, bột chất màu trắng (nghi là chất ma túy), 08 bình khí nén (chứa khí cười), nhiều bong bóng đã qua sử dụng và một số dụng cụ khác dùng để sử dụng chất ma túy.

Qua test nhanh có 19 đối tượng dương tính với chất ma túy. Kết quả giám định bột màu trắng trên có khối lượng 0,0626 gam loại ketamine; nữa viên nén màu xanh có trọng lượng 0,2249 gam loại MDMA.