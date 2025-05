Tin từ Bộ Công an ngày 30/4 cho hay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an vừa làm rõ dấu hiệu buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc tại khu vực các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh.

Theo đó, căn cứ kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 29/4/2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham những, kinh tế, buôn lậu đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Buôn lậu", xảy ra tại tỉnh Cao Bằng và các địa phương có liên quan.

Các đối tượng từ trái sang: Hoàng Ngọc Huân, Hoàng Quốc Huy, Nguyễn Văn Ngọc - Ảnh: Bộ Công an

Các bị can từ trái sang, trên xuống: Trần Minh Tiệp, Phùng Văn Lương, Nguyễn Văn Hà, Trần Đình Quý - Ảnh: Bộ Công an

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 07 đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Văn Hà, Trần Minh Tiệp, Phùng Văn Lương, Trần Đình Quý, Hoàng Quốc Huy và Hoàng Ngọc Huân, về tội "Buôn lậu" quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự, do có hành vi mua bán trái phép hàng hóa qua biên giới tại khu vực thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thi hành các Quyết định và Lệnh tố tụng đối với các bị can theo đúng quy định pháp luật.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý các bị can và các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.