Bắt tạm giam, khám xét nơi ở của nữ nhân viên ngân hàng "rởm"

Ngày 14/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang thụ lý điều tra vụ án "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" xảy ra tại TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Bị can Phạm Thị Kim Hoa (31 tuổi, trú tại quận 6, TP. HCM) bị cáo buộc trong thời gian từ tháng 8/2022 đến tháng 5/2024 đã sử dụng mạng xã hội Facebook để mua và khai thác trái phép thông tin cá nhân của người khác.

Bị can Phạm Thị Kim Hoa (Ảnh: Công an tỉnh Bình Dương).

Đồng thời, Hoa mua nhiều sim rác, giả danh nhân viên ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng, gọi điện tư vấn tài chính, sau đó chiếm đoạt tiền (như khoản "bảo hiểm khoản vay" trị giá 1.530.000 đồng) khi người vay chuyển khoản vào tài khoản đứng tên Nguyễn Vũ Vỹ Hiên.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Kim Hoa. Kết quả điều tra xác định, với thủ đoạn lừa đảo trên, Hoa đã chiếm đoạt số tiền hơn 400 triệu đồng của các bị hại.

Quá trình khám xét nơi cư trú của đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ nhiều tang vật và công cụ phạm tội.

Hiện, Công an tỉnh Bình Dương thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân là bị hại của Phạm Thị Kim Hoa sớm liên hệ với Điều tra viên Nguyễn Song Toàn, số điện thoại 0946.789.798, để được hướng dẫn và giải quyết.