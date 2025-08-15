Bắt tạm giam, khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Công Khá

Chiều ngày 15/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với Lê Công Khá (SN 1974, trú phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Khám xét khẩn cấp nơi ở, lực lượng công an thu giữ 25,4 triệu đồng, 6.000 USD, máy đếm tiền, ô tô, xe máy, sổ tiết kiệm, giấy vay tiền, cùng bình xịt hơi cay và súng bắn điện.

Thông tin trên báo Dân Việt cho hay, qua công tác trinh sát, lực lượng công an phát hiện Lê Công Khá có quan hệ xã hội phức tạp, biểu hiện giàu bất thường nên tiến hành theo dõi, thu thập chứng cứ. Đến ngày 7/8, đối tượng được triệu tập về trụ sở làm việc.

Cơ quan công an khám xét nhà đối tượngLê Công Khá - Ảnh: CACC

Ban đầu, Khá ngoan cố chối tội, nhưng trước lập luận sắc bén cùng chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng đã cúi đầu thừa nhận hành vi cho vay với lãi suất từ 120%/năm đến hơn 300%/năm – mức lãi "cắt cổ", đẩy người vay vào cảnh khốn cùng.

Trên VTC News cho hay, cơ quan công an xác định Khá đã cho vay và thu lợi bất chính gần 1 tỷ đồng từ 2 nạn nhân là anh M.L.H.L. (lãi suất 120%/năm) và anh P.Q.P. (lãi suất 326%/năm).

Điều 201 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự như sau: "1. Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 05 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. 2. Phạm tội thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm."

