Bắt tạm giam Hàng Phi Hổ

Thông tin tử Bộ Công an cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hàng Phi Hổ (26 tuổi, trú tại TP Phan Thiết) để điều tra về hành vi không tuân thủ các quy định về phòng cháy, chữa cháy được quy định tại Bộ luật Hình sự hiện hành.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Bộ Công an

Theo điều tra ban đầu, bị can Hổ là thợ hàn làm việc cho công ty TNHH Sửa chữa Đóng tàu Phan Thiết.

Trước đó, vào chiều 7/12/2023, trong quá trình sửa chữa một tàu cá, Hổ đã bất cẩn để lửa từ muội xỉ hàn gây cháy tàu cá có số hiệu BTh 99897TS, sau đó đám cháy nhanh chóng lan rộng làm cháy các tàu cá khác đang đậu sửa chữa tại cơ sở này.

Cơ quan chức năng xác định, có tổng cộng có 10 tàu cá trên bờ và 1 tàu cá ở dưới nước bị cháy; các tàu bị cháy đều thuộc loại lớn, có chiều dài từ 17 - 22 m, công suất từ 360 - 730 CV.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận thi hành lệnh bắt bị can. Ảnh: Bộ Công an

Đến đầu tháng 4/2024, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận đã tạm đình chỉ điều tra, giải quyết nguồn tin tội phạm do chưa có kết quả trưng cầu giám định thiệt hại các tàu cá. Đến nay, sau khi có kết quả giám định, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận đã phục hồi điều tra, tiếp tục tiến hành các thủ tục tố tụng tiếp theo.