Bắt tạm giam Giám đốc chi nhánh Ngân hàng; khởi tố 3 cán bộ tín dụng

Các đối tượng: Bùi Công Nhân, Trang Bửu Tân, Nguyễn Thị Mỹ Chi, Tạ Thị Kiều (từ trái sang, từ trên xuống)

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc chi nhánh ngân hàng

Công an tỉnh Sóc Trăng thông tin: Liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, ngày 08/7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng vừa ra Quyết định khởi tố bị can và được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn bắt tạm giam đối với Bùi Công Nhân, sinh năm 1986, đăng ký thường trú tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An là Giám đốc của một ngân hàng tại thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Sóc Trăng.

Đồng thời khởi tố, cho tại ngoại đối với Trang Bửu Tân, sinh năm 1990; Nguyễn Thị Mỹ Chi, sinh năm 1997; Tạ Thị Kiều, sinh năm 1997 cùng trú tỉnh Sóc Trăng là cán bộ tín dụng ngân hàng để điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.

Căn cứ kết quả điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng xác định Bùi Công Nhân, Trang Bửu Tân, Nguyễn Thị Mỹ Chi và Tạ Thị Kiều cùng đồng bọn gồm: Thái Quốc Anh, sinh năm 1985, trú tại thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng và Võ Minh Hải, sinh năm 1990, trú tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đã vi phạm quy định của pháp luật về điều kiện cấp tín dụng, gây thiệt hại cho một ngân hàng tại thành phố Hồ Chí Minh số tiền hàng tỷ đồng.

Đối tượng Thái Quốc Anh và Võ Minh Hải (từ trái sang)

Khởi tố nhóm đối tượng chiếm đoạt sổ đỏ của dân đem thế chấp ngân hàng

Trước đó, vào ngày 19/01/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Thái Quốc Anh và Võ Minh Hải về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Đối tượng Trịnh Tuấn Kiệt

Liên quan đến vụ việc trên, vào ngày 26/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Tuấn Kiệt, sinh năm 1991, trú tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.



Theo điều tra, từ năm 2019 đến 2022, Kiệt cùng các đối tượng khác đưa ra thông tin sẵn sàng cho người dân ở thị xã Vĩnh Châu vay tiền với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, chỉ cần thế chấp sổ đỏ là được giải ngân ngay.

Tuy nhiên, sau khi cho người dân vay tiền và nhận được sổ đỏ thế chấp, Kiệt làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho người khác đứng tên rồi thế chấp vào ngân hàng vay số tiền lớn hơn nhiều lần số tiền Kiệt cho người dân vay.

Với thủ đoạn trên, Kiệt cùng đồng bọn chiếm đoạt rất nhiều sổ đỏ của người dân trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu đem thế chấp ngân hàng vay hàng tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.

Quá trình nắm tình hình, quản lý địa bàn, Công an tỉnh đã phát hiện hành vi của Kiệt, nên đã tập trung đấu tranh, điều tra làm rõ.

Đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 04 đối tượng và khởi tố, cho tại ngoại đối với 03 đối tượng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.