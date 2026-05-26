Bắt tạm giam Dương Văn Tám SN 1988 sau khi làm xét nghiệm

Công an phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình vừa triệu tập, tiến hành xét nghiệm chất ma túy đối với Dương Văn Tám, sinh năm 1988, trú tại Tổ dân phố Tây, phường Tây Hoa Lư - hiện là người đang trong diện quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú theo quy định.

Kết quả, xét nghiệm nước tiểu xác định Dương Văn Tám dương tính với chất ma túy Methamphetamine (MET), Amphetamine (AMP).

Đấu tranh, làm rõ, Dương Văn Tám đã khai nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Dương Văn Tám (Ảnh: Công an Ninh Bình),

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 25/5, Dương Văn Tám đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố và bắt tạm giam để điều tra theo quy định.

Thông qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia, không sử dụng trái phép chất ma túy; tích cực phối hợp với lực lượng Công an trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.