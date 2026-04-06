HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt tạm giam đối tượng dâm ô 15 bé gái

Tin - ảnh: Tuệ An |

Làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Thành Võ thừa nhận đã thực hiện hành vi dâm ô đối với 15 bé gái khác trên địa bàn xã.

Ngày 6-4, Công an xã Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thành Võ (SN 2007; ngụ ấp Tân Điền, xã Châu Thành) để điều tra về hành vi "Dâm ô người dưới 16 tuổi".

Bắt tạm giam Nguyễn Thành Võ về hành vi dâm ô bé gái Tại An Giang - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thành Võ

Theo thông tin từ cơ quan công an, trước đó Công an xã Châu Thành tiếp nhận tin báo về việc bé gái tên T. (SN 2014; ngụ xã Châu Thành) bị một đối tượng lạ có hành dâm ô.

Ngay sau khi nhận tin báo, công an xã đã khẩn trương xác minh, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để rà soát, sàng lọc những đối tượng nghi vấn trên địa bàn.

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Võ là đối tượng nghi vấn nên đã mời đến trụ sở để làm việc.

Tại đây, Võ đã thừa nhận toàn bộ hành vi dâm ô đối với bé T.; đồng thời khai nhận thêm trước đó còn thực hiện hành vi dâm ô đối với 14 bé gái khác trên địa bàn xã.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Chiều nay 6-4, Công an TP Hà Nội thông tin về vụ Bảo Tín Minh Châu
Tags

Công an tỉnh An Giang

dâm ô bé gái

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

00:47
Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

01:45
Mới nhất: Ông Phạm Nhật Vượng có 24,5 tỷ USD, giàu nhất Đông Nam Á, top bao nhiêu thế giới?

Mới nhất: Ông Phạm Nhật Vượng có 24,5 tỷ USD, giàu nhất Đông Nam Á, top bao nhiêu thế giới?

00:51
“Nữ quái” bịt kín mặt, ngang nhiên rút súng cướp vàng trong tích tắc

“Nữ quái” bịt kín mặt, ngang nhiên rút súng cướp vàng trong tích tắc

Tiết lộ danh tính người bí ẩn đang bị truy nã vì bỏ ma túy vào vali 4 tiếp viên Vietnam Airlines

Tiết lộ danh tính người bí ẩn đang bị truy nã vì bỏ ma túy vào vali 4 tiếp viên Vietnam Airlines

01:02
Tài xế chiếc ô tô phun ra lửa bị cảnh sát mời làm việc: Vi phạm tới 5 lỗi, bất ngờ về tổng mức phạt

Tài xế chiếc ô tô phun ra lửa bị cảnh sát mời làm việc: Vi phạm tới 5 lỗi, bất ngờ về tổng mức phạt

01:17
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại