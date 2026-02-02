Bắt tạm giam Đỗ Hoàng Phương sinh năm 1999

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tối ngày 24/1/2026, Công an xã Đak Nhau nhận được tin báo của ngườ dân về việc Đỗ Hoàng Phương, sinh năm 1999, trú tại thôn Đắk Xuyên, xã Đak Nhau trong tình trạng say rượu sau khi tham dự một buổi tiệc đã có hành vi la hét, quậy phá, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Ngay sau đó, Công an xã đã cử tổ công tác đến hiện trường để nắm tình hình và xử lý vụ việc.

Tại đây, tổ công tác đã yêu cầu Phương chấm dứt hành vi vi phạm. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành mà còn tỏ thái độ hung hăng, quát tháo, dùng tay chống trả, tấn công lực lượng chức năng đang thi hành nhiệm vụ, khiến một cán bộ công an bị thương.

Đối tượng Phương thời điểm tấn công cảnh sát và thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Trước tình hình trên, tổ công tác đã tiến hành khống chế, đưa đối tượng về trụ sở Công an xã để làm việc. Tại đây, Phương tiếp tục có hành vi la hét, chửi bới, cản trở hoạt động của lực lượng chức năng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Hoàng Phương để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo mỗi công dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ sự quản lý của Nhà nước và thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng. Mọi hành vi chống đối, xâm phạm hoạt động thi hành công vụ đều bị xử lý nghiêm minh, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.