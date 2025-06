Bắt tạm giam Đặng Phương Trọng

Ngày 17/6/2025, Điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đang công tác tại Công an phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đối với Đặng Phương Trọng (SN 1985, trú tại khối phố An Bang, phường Thanh Hà, TP Hội An) về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào khoảng 02 giờ sáng ngày 15/5/2025, tại khu vực khối phố 7B, phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, sau khi uống rượu bia, Đặng Phương Trọng trong trạng thái say xỉn đã lớn tiếng la hét, chửi bới, gây mất an ninh trật tự. Đáng chú ý, đối tượng này đã dùng gạch, đá, bê tông ném vào xe ô tô của người dân đang đậu gần nhà mình, gây hư hỏng nặng 01 xe ô tô.

Đặng Phương Trọng nghe đọc lệnh bắt tạm giam. Ảnh: CA Quảng Nam

Theo hồ sơ lưu trữ, Đặng Phương Trọng là đối tượng có 01 tiền án về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” với hành vi tương tự, cùng với 05 tiền sự và 01 lần bị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc do UBND tỉnh Quảng Nam quyết định.

Tại địa phương, Trọng không có việc làm ổn định, sống đơn độc, thường xuyên xin tiền hàng xóm để ăn nhậu. Mỗi khi say xỉn, đối tượng lại gây rối, đập phá và đe dọa, khiến người dân xung quanh hoang mang, lo lắng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự khu dân cư.

Việc áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Đặng Phương Trọng là biện pháp cần thiết, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, nhằm răn đe, phòng ngừa chung, đồng thời củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân vào lực lượng Công an và góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên tại địa phương.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.