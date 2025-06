Chiều 17/6, Tòa án nhân dân tỉnh Long An đã tuyên án đối với 4 bị cáo trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến mua bán ma túy và chống người thi hành công vụ khiến một thiếu tá cảnh sát giao thông và hai người dân tử vong tại huyện Đức Hòa.

Sau nhiều ngày nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên ba án tử hình và một án tù chung thân đối với các bị cáo có hành vi buôn bán, tổ chức sử dụng ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng. Đây là vụ án được đánh giá có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội.

3 bị cáo Hiếu, Nghĩa và Quyên bị tuyên phạt mức án tử hình. Ảnh: Báo Long An

Các bị cáo và bản án cụ thể:

Phạm Trung Hiếu (35 tuổi, xã An Ninh Tây, Đức Hòa): Tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy, thêm 1 năm tù về tội tàng trữ vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt: tử hình.

Lê Thành Nghĩa (35 tuổi, xã An Ninh Tây, Đức Hòa): Tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy, 7 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt: tử hình.

Phan Thị Mỹ Quyên (35 tuổi, quận 12, TP.HCM): Tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy, 2 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt: tử hình.

Nguyễn Lê Nhật Triều (28 tuổi, TP.Biên Hòa, Đồng Nai): Chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, ngày 21/4/2023, lực lượng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Long An chốt chặn xe bán tải do Nguyễn Văn Thanh điều khiển, chở theo Lê Thành Nghĩa và một lượng lớn ma túy trên ĐT824 (xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa). Khi bị chặn lại, nhóm đối tượng đã lao thẳng xe vào lực lượng thi hành nhiệm vụ, khiến một thiếu tá cảnh sát giao thông và hai người dân tử vong tại chỗ.

Khám xét nơi ở của Phạm Trung Hiếu, công an phát hiện thêm 14 bánh heroin (5kg), gần 1kg Methamphetamine, nhiều túi ma túy khác, cùng súng và đạn các loại. Hiếu được xác định là kẻ cầm đầu, có mối quan hệ với Mai Thanh Tùng – một đối tượng người Việt đang sinh sống tại Campuchia, chuyên cung cấp ma túy với hình thức vận chuyển thuê về Việt Nam để tiêu thụ.

Trong thời gian hoạt động, Hiếu đã nhận và giao tổng cộng 54 bánh heroin và 32kg Methamphetamine. Quyên mua lại ma túy từ Hiếu để phân phối lại, đồng thời thuê Triều làm trung gian giao nhận. Các đối tượng còn sử dụng mạng xã hội và tài khoản ngân hàng đứng tên người khác để giao dịch, tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Viện Kiểm sát nhận định đây là một chuyên án phức tạp, có sự tham gia của nhiều đối tượng, kể cả người nước ngoài, số lượng ma túy lớn, phương thức phạm tội tinh vi và cực kỳ nguy hiểm. Trong đó, Hiếu giữ vai trò chủ mưu, tổ chức đường dây, còn các bị cáo khác giữ vai trò giúp sức tích cực.

Đáng chú ý, vào cuối tháng 3/2024, Nguyễn Văn Thanh – người trực tiếp điều khiển xe bán tải tông lực lượng chức năng – cũng đã bị Tòa án tuyên án tử hình về tội giết người.