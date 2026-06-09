HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt tạm giam chủ trại hòm ở Cần Thơ và 6 người có hành động kỳ quái

Ca Linh
|

Chủ trại hòm ở TP Cần Thơ tổ chức sinh nhật nhưng nhiều người đã nhảy vào quan tài và khiêng diễu phố, khiến người dân bức xúc.

Ngày 9-6, Công an phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ đã bắt tạm giam 7 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng trong vụ khiêng quan tài có người sống đi diễu phố.

Các bị can bị bắt gồm: Nguyễn Hoàng Nhật (42 tuổi; ngụ TP HCM; chủ trại hòm Nhật Tâm), Phạm Quốc Em (31 tuổi; ngụ An Giang), Phạm Văn Lộc (48 tuổi; ngụ Vĩnh Long), Cổ Minh Đức (32 tuổi), Cao Văn Vẹn (25 tuổi), Lý Thanh Liêm (19 tuổi) và Nguyễn Quốc Khải (38 tuổi) - cùng ngụ TP Cần Thơ.

Trong đó, Vẹn, Liêm, Đức và Em là những người khiêng quan tài; Lộc là người nằm trong áo quan và Khải cầm cờ nhảy múa.

Vụ khiêng quan tài kỳ quái ở Cần Thơ: Điều tra hành vi mất an ninh trật tự - Ảnh 1.

Người sống nằm bên trong chiếc quan tài và những người xung quanh nhảy múa theo tiếng nhạc. Ảnh cắt từ clip

Cơ quan điều tra đang xác minh, xử lý hành vi của 2 người liên quan là Lý Tuyết Cương (41 tuổi; ngụ TP Cần Thơ) và Nguyễn Thị Diệu (44 tuổi; ngụ Vĩnh Long).

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 4-6, cơ sở kinh doanh "trại hòm Nhật Tâm" ở khu vực 10, phường Sóc Trăng đã tổ chức tiệc sinh nhật cho ông Nhật.

Trong buổi tiệc, những người liên quan thực hiện hành động kỳ quái là nhảy vào quan tài ôm nhau rồi nhảy múa trong tiếng nhạc xập xình. Đỉnh điểm của vụ việc là nhóm người khiêng chiếc quan tài ra đường để diễu phố, rất đông người đi đường tập trung quay clip đăng mạng xã hội thu hút nhiều lượt xem và chia sẻ.

Sau khi nắm thông tin, lực lượng công an đã triệu tập chủ trại hòm lên làm việc. Người này trình bày vào tối 4-6, tại nơi ở của ông tổ chức tiệc sinh nhật. Đến cuối buổi tiệc có làm lễ "bế quan", sau đó thì một số người vào quan tài nằm và khiêng ra ngoài đường nhảy múa.

Vụ "nhóm người có hành vi kỳ quái bên chiếc quan tài": Chủ trại hòm cùng 6 người bị bắt - Ảnh 1.

Nhóm người khiêng quan tài diễu phố. Ảnh cắt từ clip

Quá trình khiêng quan tài ra đường diễn ra trong thời gian khoảng 3 phút thì kết thúc. Ông Nhật đứng tại dải phân cách, nhún nhảy theo điệu nhạc, không có hành động ngăn cản nhóm người trên.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khoảnh khắc kinh hoàng trung tâm mua sắm, nhà hàng đổ sập, trường học hỗn loạn sau trận động đất 7,8 độ

Khoảnh khắc kinh hoàng trung tâm mua sắm, nhà hàng đổ sập, trường học hỗn loạn sau trận động đất 7,8 độ

00:48
Khoảnh khắc thót tim của tài xế xe ben trước khi đoàn tàu tông nát

Khoảnh khắc thót tim của tài xế xe ben trước khi đoàn tàu tông nát

00:41
Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

01:19
Xe tay ga mới tiết kiệm xăng: Đẹp như Vespa, giá ngang Honda Lead

Xe tay ga mới tiết kiệm xăng: Đẹp như Vespa, giá ngang Honda Lead

01:22
Chưa từng có: Tỉnh đầu tiên của Việt Nam có tới 3 sân bay

Chưa từng có: Tỉnh đầu tiên của Việt Nam có tới 3 sân bay

01:21
Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

01:06
Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại