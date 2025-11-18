HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt tạm giam cán bộ thú y Phạm Hồng Phúc và 2 người khác

Duy Anh |

Ngày 18/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 cán bộ thú y về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ".

Ba bị can gồm: Phan Ngọc Toại (sinh năm 1977, trú xã Xà Phiên), Lê Quốc Nhiên (sinh năm 1979, trú xã Vĩnh Viễn), Phạm Hồng Phúc (sinh năm 1980, trú xã Vĩnh Viễn) - đều là viên chức Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực XIII.

Đồng thời, đối với các tiểu thương kinh doanh, buôn bán thịt heo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết sẽ tiếp tục xác minh, điều tra; khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Bắt tạm giam cán bộ thú y Phạm Hồng Phúc và 2 người khác- Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với Phạm Hồng Phúc (Ảnh: An ninh Cần Thơ).

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an TP Cần Thơ phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại Cơ sở giết mổ gia súc Đặng Phú Tỷ ở xã Vĩnh Viễn và phát hiện 1 con heo đã được giết mổ, đóng dấu kiểm dịch đang chuẩn bị vận chuyển ra chợ Vĩnh Viễn để bán, với tổng trọng lượng 120kg.

Qua test nhanh và trưng cầu giám định đối với mẫu thịt cá thể heo này cho kết quả dương tính với dịch tả heo châu Phi.

Bắt tạm giam cán bộ thú y Phạm Hồng Phúc và 2 người khác- Ảnh 2.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP tống đạt các quyết định tố tụng đối với Lê Quốc Nhiên (Ảnh: An ninh Cần Thơ).

Bắt tạm giam cán bộ thú y Phạm Hồng Phúc và 2 người khác- Ảnh 3.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP tống đạt các quyết định tố tụng đối với Phan Ngọc Toại (Ảnh: An ninh Cần Thơ).

Đoàn kiểm tra đã thu mẫu và thực hiện giám định đối với số thịt heo nóng và thịt heo ướp lạnh của 2 sạp thịt tại Chợ Vĩnh Viễn. 

Kết quả có 10/12 mẫu dương tính với tả heo Châu Phi. Sau đó, Công an TP đã phối hợp các cơ quan chức năng tiêu hủy hơn 840kg thịt heo nhiễm bệnh theo đúng quy định.

Bắt tạm giam cán bộ thú y Phạm Hồng Phúc và 2 người khác- Ảnh 4.

Cơ quan chức năng lấy mẫu thịt heo bày bán tại chợ xã Vĩnh Viễn sau khi phát hiện 1 con lợn nhiệm virus tả châu Phi được đưa ra chợ này tiêu thụ (Ảnh: TTXVN).

Cơ quan Công an khuyến cáo khi phát hiện heo chết nghi ngờ do nhiễm dịch bệnh, người dân nên báo ngay cho cơ quan thú y hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất, không được giết mổ hay tiêu thụ, tránh làm lây lan dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe chính mình, tích cực tố giác khi phát hiện hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.

Bắt Nguyễn Thị Hồng Yến

 

Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

cán bộ

công chức

bắt tạm giam

Lợi dụng chức vụ quyền hạn

bắt cán bộ

Hay độc lạ

phạm hồng phúc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại