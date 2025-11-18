Bắt tạm giam cán bộ thú y Phạm Hồng Phúc và 2 người khác

Ba bị can gồm: Phan Ngọc Toại (sinh năm 1977, trú xã Xà Phiên), Lê Quốc Nhiên (sinh năm 1979, trú xã Vĩnh Viễn), Phạm Hồng Phúc (sinh năm 1980, trú xã Vĩnh Viễn) - đều là viên chức Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực XIII.

Đồng thời, đối với các tiểu thương kinh doanh, buôn bán thịt heo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết sẽ tiếp tục xác minh, điều tra; khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với Phạm Hồng Phúc (Ảnh: An ninh Cần Thơ).

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an TP Cần Thơ phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại Cơ sở giết mổ gia súc Đặng Phú Tỷ ở xã Vĩnh Viễn và phát hiện 1 con heo đã được giết mổ, đóng dấu kiểm dịch đang chuẩn bị vận chuyển ra chợ Vĩnh Viễn để bán, với tổng trọng lượng 120kg.

Qua test nhanh và trưng cầu giám định đối với mẫu thịt cá thể heo này cho kết quả dương tính với dịch tả heo châu Phi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP tống đạt các quyết định tố tụng đối với Lê Quốc Nhiên (Ảnh: An ninh Cần Thơ).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP tống đạt các quyết định tố tụng đối với Phan Ngọc Toại (Ảnh: An ninh Cần Thơ).

Đoàn kiểm tra đã thu mẫu và thực hiện giám định đối với số thịt heo nóng và thịt heo ướp lạnh của 2 sạp thịt tại Chợ Vĩnh Viễn.

Kết quả có 10/12 mẫu dương tính với tả heo Châu Phi. Sau đó, Công an TP đã phối hợp các cơ quan chức năng tiêu hủy hơn 840kg thịt heo nhiễm bệnh theo đúng quy định.

Cơ quan chức năng lấy mẫu thịt heo bày bán tại chợ xã Vĩnh Viễn sau khi phát hiện 1 con lợn nhiệm virus tả châu Phi được đưa ra chợ này tiêu thụ (Ảnh: TTXVN).

Cơ quan Công an khuyến cáo khi phát hiện heo chết nghi ngờ do nhiễm dịch bệnh, người dân nên báo ngay cho cơ quan thú y hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất, không được giết mổ hay tiêu thụ, tránh làm lây lan dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe chính mình, tích cực tố giác khi phát hiện hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.