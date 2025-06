Ngày 5/6, Bộ Công an thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Văn Xuyên (32 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào khoảng giữa tháng 5/2025, một người dân trên địa bàn TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum đến Phòng Cảnh sát hình sự trình báo về việc mình bị một đối tượng trên mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt hơn 70 triệu đồng thông qua việc mua, bán sắt thép thanh lý.

Với những lý do hợp lý, đối tượng đã dẫn dắt, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc và cuối cùng là chuyển toàn bộ số tiền mua sắt, thép khi chưa nhận được hàng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kon Tum đã xác định được đối tượng là Bùi Văn Xuyên, 32 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa.

Bùi Văn Xuyên làm việc với Cơ quan Công an (Ảnh: Bộ Công an).

Làm việc với Cơ quan quan công an, Xuyên khai nhận vì muốn kiếm tiền trên mạng nên đã lập ra tài khoản có tên “Vật tư xây dựng” và “Sắt thép nhập Trung” đăng tải những hình ảnh sắt, thép, cốt pha giá rẻ kèm theo số điện thoại để khách hàng trao đổi, khi khách hàng yêu cầu mặt hàng nào thì Xuyên sẽ đưa ra giá rẻ hơn thị trường để cho họ đặt hàng rồi yêu cầu khách hàng chuyển tiền cọc, khi khách hàng chuyển tiền cọc Xuyên sẽ chặn mọi liên lạc để chiếm đoạt tiền.

Trung tá Nguyễn Thanh Hòa - Đội trưởng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Kon Tum cho biết: Trong thời gian qua xảy ra rất nhiều các vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, xảy ra trên diện rộng và trên toàn quốc, các đối tượng hoạt động rất tinh vi.

Cơ quan Công an khuyến cáo đến người dân cảnh giác khi mua, bán trên mạng xã hội, không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản nếu không rõ đối tượng là ai, địa chỉ, thông tin, lai lịch của người bán hàng.