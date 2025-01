Bắt tạm giam Bùi Thị Thiên Hương

Ngày 15/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thị Thiên Hương (sinh năm 1975) trú tại xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Lực lượng Công an đọc lệnh, bắt giữ Bùi Thị Thiên Hương (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị).

Quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác định trong khoảng thời gian từ 25/2 đến 8/9/2022, Bùi Thị Thiên Hương đưa ra thông tin gian dối là bản thân đang nhờ người khác có khả năng thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất và sắp có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để ông Trương Công B tin tưởng chuyển số tiền 750 triệu đồng để hoàn thiện thủ tục hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau khi nhận được tiền, Hương không thực hiện nội dung như đã hứa hẹn và không trả lại tài sản cho ông B.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.