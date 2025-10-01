Bắt tạm giam 34 đối tượng còn rất trẻ tuổi: Nhiều người bật khóc nức nở khi nghe đọc lệnh

Ngày 30/9, Công an Đà Nẵng cho biết, sau gần 1 tuần khẩn trương vào cuộc xác minh, truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP đã tống đạt các quyết định khởi tố 35 bị can, trong đó thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 34 đối tượng vì liên quan đến hành vi “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại các tuyến đường trung tâm thành phố vào đêm 21 và 22/9 vừa qua.

(Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trước đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Công an đã phát hiện nhiều thanh thiếu niên chạy xe máy không gắn biển số, di chuyển với tốc độ cao, mang theo hung khí gây mất an ninh trật tự và gây nguy hiểm cho người đi đường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định, trong các đêm 21 và 22/9, có 4 nhóm thanh thiếu niên với tổng số 48 đối tượng tham gia.

Tại khu vực đường 2-9, số thanh thiếu niên này mang theo nhiều loại hung khí khác nhau, tháo biển số hoặc che lại nhằm đối phó với lực lượng Công an.

Đáng nói, các đối tượng chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, ném các vỏ chai bia xuống đường gây mất an ninh trật tự, khiến cho người đi đường hoang mang, lo sợ.

Chưa dừng lại ở đó, các nhóm này mang theo hung khí để thị uy với nhau, nếu có nhóm nào khiêu khích, gây gổ thì đuổi đánh nhau…

Phòng Cảnh sát hình sự công bố các quyết định khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Với những nỗ lực không biết mệt mỏi, lần tìm và xâu chuỗi từng manh mối, cơ quan Công an đã lần lượt mời 48 đối tượng liên quan lên trụ sở làm việc.

Đến tối 29/9, Phòng Cảnh sát hình sự đã tống đạt các quyết định khởi tố 35 bị can, trong đó thực hiện bắt tạm giam 34 bị can để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “Gây rối trật tự công cộng”; có 13 thanh thiếu niên khác được cơ quan Công an giao cho gia đình bảo lãnh.

Theo thuật lại trên tờ Tuổi trẻ, khi nghe công bố quyết định khởi tố, lệnh bắt bị can để tạm giam, nhiều thanh thiếu niên (bị khởi tố và được bảo lãnh) đã ôm mặt, bật khóc nức nở, hối hận về việc làm nông nổi của mình.

Một số phụ huynh đến bảo lãnh con khi được mời đến chứng kiến cũng thút thít.