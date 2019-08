Bắt tạm giam tài xế taxi Mai Linh chở bé gái xuống biển vắng hiếp dâm sau khi gây tai nạn

Tối 27/8, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan công an vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Cao Đức Trường (31 tuổi, trú thị trấn Diễn Châu, Nghệ An) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.



Công an thông tin, trước đó vào khoảng 20h tối 18/8, Trường lái xe taxi của hãng Mai Linh chạy trên quốc lộ 7A kéo dài qua địa bàn xã Diễn Thành (huyện Diễn Châu) thì va chạm với xe đạp điện chở hai bé gái chưa đầy 13 tuổi, khiến 2 nạn nhân ngã xuống đường.

Tài xế Cao Đức Trường.

Phát hiện sự việc, người dân đã yêu cầu tài xế này chở 2 bé gái đi viện để kiểm tra sức khỏe. Khi đến cổng viện, 2 bé gái này nói không bị gì nên tài xế chở 2 bé gái về nhà.

Trên đường về, Trường cho 1 bé gái xuống và tiếp tục chở 1 bé gái xuống bãi biển vắng giáp ranh xã Diễn Thành và xã Diễn Thịnh. Tại đây, Trường cởi hết quần áo bé gái để hiếp dâm. Tuy nhiên do bé gái còn nhỏ và có đông người đi qua nên Trường chưa thực hiện được hành vi hiếp dâm.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Khoảng 2 giờ đồng hồ sau, người dân tìm thấy tài xế Trường và bé gái ở bãi biển nên gọi công an đến đưa về trụ sở công an. Bé gái này sau đó được đưa đi viện kiểm tra sức khỏe. Kết quả cho thấy, bé gái bị gãy xương bàn tay.

Hiện sức khỏe cháu bé đã ổn định nên được cho ra viện.

Chính quyền địa phương thị trấn Diễn Châu (nơi đối tượng Trường sinh sống) cho biết, trước đây Trường đi nước ngoài lao động và trở về vài năm trước. Trường sau đó xin vào làm tài xế taxi. Ở địa phương, Trường chưa có tiền án tiền sự nào.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.