GĐ CA Nghệ An: "Tài xế taxi đã lột hết quần áo cháu nhỏ nhưng không thực hiện được hành vi hiếp dâm"

Ngày 23/8, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc tài xế Cao Đức Trường (SN 1988, trú huyện Diễn Châu) đâm vào 2 bé gái ở xã Diễn Thành (Diễn Châu) rồi chở 1 trong 2 bé gái này đi xuống bãi biển khiến gia đình và người dân bức xúc.



Trong buổi làm việc với Đoàn giám sát Quốc hội, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã thông tin về vụ việc này. Theo đó, tối 18/8, tài xế Trường đi taxi trong tình trạng có uống rượu và đâm vào 2 cháu bé là Tr. và Ng. (cùng 11 tuổi) đang đi xe đạp trên đường.

Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế Trường chở 2 bé gái đi viện. Tuy nhiên sau đó Trường chở bé Tr. ra bãi biển với ý định hiếp dâm cháu bé nhưng chưa thành.

"Tài xế Trường đã lột hết quần áo cháu Tr. nhưng do cháu còn nhỏ và có nhiều người đi qua nên Trường không thực hiện được hành vi hiếp dâm", ông Cầu thông tin tại buổi làm việc với Đoàn giám sát Quốc hội và cho biết, công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Diễn Châu quyết liệt xử lý nghiêm vụ việc này.

Trao đổi với PV vào sáng 23/8, ông Nguyễn Hưng - Trưởng Công an xã Diễn Thành cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, cơ quan công an nhận thông tin nên lập tức đi tìm chiếc taxi cùng tài xế Trường nhưng không thấy.



Sau đó, người dân đi tìm và phát hiện tài xế đã chở bé gái xuống bãi biển nên đã báo lên công an xã.

Khi công an xã đến nơi thì thấy rất đông người dân vây quanh tài xế và chiếc taxi. Công an sau đó đã trấn an người dân để người dân không đánh đập tài xế này đồng thời báo lên cơ quan công an để đưa tài xế cùng xe ô tô về phục vụ công tác điều tra làm rõ.

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo Công an thị trấn Diễn Châu (nơi tài xế Trường cư trú) cho biết, tài xế Cao Đức Trường đã có vợ và 2 con nhỏ. Trước đây tài xế Trường có khoảng thời gian đi làm tại nước ngoài. Mấy năm trước, tài xế Trường vào làm lái taxi.

"Trên địa bàn, người này sống bình thường, chưa có vấn đề gì xảy ra. Vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Diễn Thành và hiện đang được Công an huyện điều tra làm rõ", lãnh đạo Công an thị trấn Diễn Châu nói.

Được biết, hiện cháu Tr. đang tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Các bác sỹ xác định cháu Tr. bị vỡ xương bàn các ngón 2,3, tay trái bị gãy đầu dưới xương quay.

Kết quả khám phụ khoa cho thấy, vùng âm hộ, âm đạo của bệnh nhi Tr. không bị chảy máu, không có tổn thương, xây xát. Có một ít dịch trắng đục chảy từ âm đạo ra, tuy nhiên chưa xác định chất dịch này là gì.