Bắt tại trận cặp mỹ nhân - nam vương showbiz ngoại tình

Ngoại tình trong tình yêu hay hôn nhân là hành vi đáng lên án, không thể tha thứ, đặc biệt là đối với người của công chúng. Và vào năm 2020, nữ diễn viên Chu Trí Hiền và nam vương Lê Chấn Diệp đã bị "đuổi thẳng cổ" khỏi đài TVB lẫn showbiz Hong Kong (Trung Quốc) sau khi bị phanh phui có mối quan hệ sai trái với nhau.

Bị người dân bắt quả tang ngoại tình trắng trợn, còn nói dối "lên đồi vắng ăn bánh"

Ngày 27/4/2020, showbiz xứ Hương Cảng rúng động trước vụ việc người đẹp Chu Trí Hiền "cắm sừng" bạn trai Tạ Đông Mẫn, ngoại tình với nam vương Lê Chấn Diệp. Phẫn nộ hơn nữa là Lê Chấn Diệp qua lại với Chu Trí Hiền trong lúc vợ đang mang thai 8 tháng.

Bê bối của cặp sao bị chính người dân phát giác. Theo đó, Chu Trí Hiền và Lê Chấn Diệp đã bị người đi đường bắt gặp ân ái ngay trên xe ô tô ở 1 đường đồi vắng tại Tuen Mun (Hong Kong, Trung Quốc). Người dân sau đó đã báo tin cho cánh báo giới, dẫn đến việc phóng viên lũ lượt kéo đến nơi Chu Trí Hiền và Lê Chấn Diệp lén lút vụng trộm. Tại đây, họ đã quay lại cận cảnh ngoại tình của 2 diễn viên hàng đầu đài TVB.

Cú "đánh úp" đột ngột của báo giới khiến Chu Trí Hiền chết lặng, ngồi bất động ở hàng ghế sau, còn Lê Chấn Diệp loay hoay che ống kính máy quay và tìm cách bỏ chạy. Đoạn clip ngoại tình gây sốc này sau đó phủ kín các mặt báo giải trí lớn nhỏ ở xứ Hương Cảng. Sau đó không lâu, Chu Trí Hiền và Lê Chấn Diệp lên tiếng giải thích họ chỉ hẹn nhau lên đồi ăn bánh, không hề đi quá giới hạn hay ngoại tình như đồn đoán trong dư luận. Tuy nhiên, chẳng ai tin vào lời thanh minh của cặp sao.

Chu Trí Hiền và Lê Chấn Diệp bị bắt quả tang tại trận ngoại tình trên ô tô

Cú ập đến đột ngột của phóng viên khiến Chu Trí Hiền chết lặng, ngồi bất động trên xe

Trong khi đó, Lê Chấn Diệp loay hoay tìm cách tháo chạy

Theo tờ On, Chu Trí Hiền và Lê Chấn Diệp bắt đầu có quan hệ tình cảm sau khi cùng tham gia bộ phim Zombie. Trong thời gian ghi hình, bộ đôi diễn viên đã vụng trộm và thường xuyên lợi dụng các cảnh quay thân mật để thể hiện tình cảm với nhau.

Sau khi vụ ngoại tình bị phanh phui, Lê Chấn Diệp dọn ra khỏi nhà, quyết tâm ly hôn người vợ đã sát cánh với anh gần 15 năm. Còn "tiểu tam" Chu Trí Hiền trốn biệt trong nhà, cố liên lạc với bạn trai Tạ Đông Mẫn nhờ anh ra mặt nói tốt về mình để xoa dịu cơn giận của dư luận, giữ lại sự nghiệp.

Chu Trí Hiền và Lê Chấn Diệp nảy sinh tình cảm sau khi đóng chung phim

Họ đã phản bội bạn trai và vợ của mình

Showbiz Hong Kong (Trung Quốc) loại bỏ 2 ngôi sao thiếu đạo đức

Sau khi dính bê bối, Chu Trí Hiền và Lê Chấn Diệp hứng chỉ trích và bị công chúng tẩy chay dữ dội. Cặp sao ngay lập tức bị đài TVB đóng băng hoạt động nghệ thuật vô thời hạn. Trước sức ép của dư luận, Chu Trí Hiền mở họp báo cúi đầu xin lỗi. Nữ diễn viên khóc nức nở thú nhận bản thân không thể thoát ra khỏi vai diễn nên đã có quan hệ ngoài luồng với bạn diễn. Cô cho biết mình đã phạm sai lầm lớn khi "cảm nắng" đồng nghiệp đã có gia đình, gây ra hành vi không đúng chuẩn mực. Tạ Đông Mẫn - bạn trai của Chu Trí Hiền - cũng nói đỡ và nhận trách nhiệm thiếu quan tâm tới bạn gái.

Về phía Lê Chấn Diệp, tài tử phải quỳ gối xin lỗi vợ và hứa không tái phạm. Vì nghĩ đến đứa con chưa chào đời, bà xã của Lê Chấn Diệp đồng ý bỏ qua mọi chuyện, tha thứ cho chồng. Tuy nhiên, cô không chấp nhận việc tổ chức họp báo để thay ông xã nam vương giải thích.

Chu Trí Hiền mở họp báo khóc nức nở thú nhận đã qua lại với đàn ông đã có vợ và cúi đầu xin lỗi

Tài tử TVB quỳ gối xin lỗi vợ vì ngoại tình bạn diễn

Hậu bê bối, Lê Chấn Diệp không còn cửa phát triển trong showbiz. Anh phải đi làm bảo vệ, nhân viên an ninh ở các sự kiện giải trí, thể thao để kiếm tiền nuôi vợ con. Vợ chồng Lê Chấn Diệp có với nhau 2 con trai: 1 bé 5 tuổi và 1 bé 3 tuổi. Nam diễn viên chia sẻ cuộc sống của gia đình anh khá chật vật về tài chính. Sau khi con cứng cáp, vợ Lê Chấn Diệp cũng xin làm giáo viên mẫu giáo bán thời gian để đỡ đần kinh tế cho chồng.

Lê Chấn Diệp đi làm nhân viên an ninh, bảo vệ sau bê bối để kiếm tiền nuôi gia đình vì bị đuổi khỏi showbiz

Về phía Chu Trí Hiền, cô mất hết danh tiếng và sự nghiệp sau vụ lùm xùm "ăn bánh trên đồi". Tháng 11/2020, người đẹp này nhận cú sốc bị bạn trai Tạ Đông Mẫn chia tay, hủy hôn. Nguồn tin trong giới cũng cho biết Chu Trí Hiền vô cùng đau khổ trước quyết định dứt tình của Tạ Đông Mẫn. Nữ diễn viên không ngờ bản thân có ngày lại bị Tạ Đông Mẫn bỏ rơi vì luôn tin rằng bạn trai đã tha thứ cho cô. Dù đau lòng, Chu Trí Hiền vẫn không níu kéo vì biết mình đã làm tổn thương, khiến bạn trai bị đàm tiếu.

Năm 2024, Chu Trí Hiền bị chỉ trích khắp MXH vì chiêu trò mặc áo choàng tắm, quấn khăn tím trên đầu, đắp mặt nạ và kéo vali chạy trong khu vực sảnh sân bay. Hành động của nữ diễn viên bị đánh giá lố lăng. Nhiều người mỉa mai cô "flop" quá sau khi dính bê bối làm tiểu tam mà bất chấp thể diện làm chuyện điên rồ rồi quay clip câu view trên MXH. Những năm qua, Chu Trí Hiền chưa bao giờ vắng mặt trong top sao nữ bị ghét bỏ nhất showbiz Hong Kong (Trung Quốc).

Nữ diễn viên bị Tạ Đông Mẫn ruồng bỏ sau khi "cắm sừng" anh

Chu Trí Hiền mang mác "tiểu tam" và là 1 trong những sao nữ bị ghét nhất showbiz Hong Kong (Trung Quốc) sau scandal vụng trộm "ăn bánh trên đồi"

