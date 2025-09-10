Ngày 10/9, theo tin từ Công an phường Trường Vinh (Công an tỉnh Nghệ An), đơn vị phá thành công vụ trộm cắp tài sản lớn trên địa bàn, bắt giữ kẻ gây án chỉ sau 6 giờ tiếp nhận tin báo.

Đáng chú ý, quá trình điều tra mở rộng, cơ quan Công an xác định kẻ gây án còn thực hiện thêm 2 vụ trộm khác với thủ đoạn tinh vi, thường chọn thời điểm đêm tối hoặc rạng sáng để đột nhập, lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Tổng cộng, đối tượng đã gây thiệt hại hơn 800 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Côi tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 15h ngày 8/9, Công an phường Trường Vinh tiếp nhận đơn trình báo của ông Hồ Văn V. (SN 1964, trú tại khối Tân An, phường Trường Vinh) về việc bị kẻ gian đột nhập phòng ngủ tầng 2, lấy trộm 1 đồng hồ đeo tay, 1 nhẫn vàng và 1 lắc tay bằng vàng, trị giá khoảng 500 triệu đồng. Dù sự việc xảy ra từ tối 5/9 nhưng do bận công việc, đến ngày 8/9, ông V. mới trình báo với cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Trường Vinh huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy xét đối tượng.

Đến 21h cùng ngày, lực lượng công an bắt giữ Nguyễn Văn Côi (SN 1988, trú tại phường Thành Vinh). Kiểm tra tại hiện trường, công an thu giữ 1 đồng hồ cùng nhiều tang vật có liên quan.

Tang vật vụ án

Nguyễn Văn Côi từng có 5 tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi ra tù, kẻ này không tu chí làm ăn mà tiếp tục hoạt động trộm cắp để có tiền tiêu xài cá nhân.

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan công an xác định Côi còn thực hiện thêm 2 vụ trộm trước đó. Vào tối 24/3, Côi đột nhập tầng 2 một ngôi nhà tại khu đô thị phường Trường Vinh, lấy đi 2 nhẫn vàng, 20 tờ 100 USD và 4 triệu đồng tiền mặt, tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng. Đến tối 3/7, lợi dụng tầng 2 một ngôi nhà không khóa cửa, kẻ này tiếp tục leo tường đột nhập, lấy đi 19 triệu đồng tiền mặt.

Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, Nguyễn Văn Côi gây ra 3 vụ trộm với tổng tài sản chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng.



