VKSND tỉnh Thanh Hóa vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với Hoàng Văn Đức (38 tuổi trú xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) về tội trốn thuế quy định tại khoản 1 Điều 200 – BLHS.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian từ ngày 22/1/2021 đến ngày 30/9/2022, Hoàng Văn Đức cùng người khác làm video tại nhà và ở các xã trong huyện Thường Xuân (cũ), tỉnh Thanh Hoá); TP Hà Nội và nhiều địa phương khác nhau trong cả nước.

Hoàng Văn Đức bị khởi tố về tội trốn thuế. (Ảnh chụp màn hình)

Sau đó các video được đăng tải lên trang mạng Youtube, được Công ty chủ quản của trang mạng Youtube trả tiền quảng cáo. Nội dung chủ yếu được Hoàng Văn Đức sản xuất và nổi tiếng qua các loạt video “ Chủ tịch giả nghèo và cái kết” .

Quá trình điều tra của cơ quan công an còn xác định ngoài sử dụng 1 tài khoản mới tại ngân hàng Vietinbank và kê khai nộp thuế theo quy định, Đức còn sử dụng nhiều tài khoản khác để nhận tiền quảng cáo.

Tuy nhiên, Hoàng Văn Đức phản ánh không đúng giá trị giao dịch thực tế và những người liên quan không kê khai thuế theo quy định của pháp luật. Tổng số tiền thuế mà Hoàng Văn Đức không kê khai và nộp là hơn 120 triệu đồng. Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.



