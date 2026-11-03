HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt quản lý Trần Thanh Nhàn SN 2004

Trang Anh
|

Từ tháng 10/2025 đến tháng 06/2026, Trần Thanh Nhàn giữ chức vụ quản lý, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của cửa hàng.

Ngày 03/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thanh Nhàn (sinh năm 2004, ngụ phường Thới Long, thành phố Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.

- Ảnh 1.

Bị can Trần Thanh Nhàn - Ảnh: Công an An Giang

Qua điều tra xác định, từ tháng 10/2025 đến tháng 06/2026, Trần Thanh Nhàn giữ chức vụ quản lý, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của một cửa hàng ở phường Châu Đốc, tỉnh An Giang, thuộc Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại AVAKIDS.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, Nhàn tự ý lấy hàng hóa, cụ thể là mặt hàng sữa, bán ra bên ngoài để chiếm đoạt số tiền trên 348 triệu đồng, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Điều tra giao dịch chuyển tiền 322 triệu đồng, tạm giữ hình sự giám đốc Nguyễn Xuân Hưng
Tags

Trần Thanh Nhàn

An Giang

Cần Thơ

tham ô tài sản

công an An Giang

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại