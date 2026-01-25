Bắt quản lý Lê Tấn Tài và Nguyễn Văn Huế trong một chuyên án lớn

Cuối năm 2025, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện nhiều tài khoản cá độ bóng đá thuộc hệ thống Bong88 có dấu hiệu hoạt động bất thường.

Các giao dịch diễn ra liên tục, số tiền ăn thua lớn, nhưng các đối tượng không tụ tập, không gặp gỡ trực tiếp, mà cư trú dàn trải tại nhiều địa bàn khác nhau như Bến Tre cũ (nay là tỉnh Vĩnh Long), TP HCM và Bà Rịa – Vũng Tàu cũ (nay thuộc TP HCM).

Quá trình xác minh cho thấy, trong cùng một đường dây, nhiều đối tượng hoàn toàn không quen biết nhau. Mỗi người chỉ được giao phụ trách một mắt xích riêng biệt như quản lý tài khoản cá độ, nhận – chuyển tiền, trung gian thanh toán thắng thua.

Qua bóc tách hệ thống, lực lượng trinh sát xác định hai đối tượng cầm đầu, giữ vai trò tổ chức và điều hành chính là Lê Tấn Tài (sinh năm 1991) và Nguyễn Văn Huế (sinh năm 1968).

Các đối tượng trực tiếp quản lý tài khoản tổng (Super master) phân cấp tài khoản cho các đối tượng cấp dưới, điều hành toàn bộ hoạt động cá độ, giao dịch và thanh toán tiền thắng thua thông qua không gian mạng.

Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ.

Trung tá Nguyễn Văn Tường – Thành viên Ban chuyên án cho biết, "đối với loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, thời gian là yếu tố quyết định thành bại của chuyên án. Chỉ cần một mắt xích bị “động”, các đối tượng có thể đánh sập tài khoản, xóa dữ liệu trong thời gian rất ngắn, gây khó khăn cho việc thu thập tài liệu, chứng cứ.

Chính vì vậy, Ban Chuyên án xác định yêu cầu bắt buộc là phải tổ chức bắt giữ đồng loạt, cùng thời điểm, đánh trúng vào tầng điều hành cao nhất của đường dây.”