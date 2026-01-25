Bắt quản lý Lê Tấn Tài và Nguyễn Văn Huế trong một chuyên án lớn

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 100 tỷ đồng, bắt giữ các đối tượng cầm đầu.
Trung tá Nguyễn Văn Tường – Thành viên Ban chuyên án cho biết, "đối với loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, thời gian là yếu tố quyết định thành bại của chuyên án. Chỉ cần một mắt xích bị “động”, các đối tượng có thể đánh sập tài khoản, xóa dữ liệu trong thời gian rất ngắn, gây khó khăn cho việc thu thập tài liệu, chứng cứ.
Chính vì vậy, Ban Chuyên án xác định yêu cầu bắt buộc là phải tổ chức bắt giữ đồng loạt, cùng thời điểm, đánh trúng vào tầng điều hành cao nhất của đường dây.”