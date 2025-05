Mới đây, một vụ chồng tấn công vợ xảy ra tại Thái Lan do ghen tuông đã gây ra sự náo loạn trên đường phố, buộc cảnh sát phải can thiệp để giải quyết. Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ việc mới xảy ra hôm thứ Hai, 12/5 vừa qua tại tỉnh miền Trung Sing Buri của Thái Lan.

Ông Sak, 62 tuổi và vợ là Juthamas, 50 tuổi đã lấy nhau được 20 năm và họ có một đứa con 20 tuổi. Ông Sak làm việc ở tỉnh Chai Nat, trong khi người vợ làm việc tại một nhà máy ở Sing Buri. Cặp đôi sống xa nhau, nhưng bà Juthamas thường xuyên đến thăm chồng. Tuy nhiên, Sak cho biết gần đây, ông bắt đầu nghi ngờ vợ ngoại tình sau khi cô ít đến thăm hơn.

Ông Sak khẳng định rằng người con của họ, người sống với cô Juthamas, đã nói với ông rằng dạo này mẹ thường không về nhà sau giờ làm việc. Không báo cho vợ biết, ông Sak đã bất ngờ đến tỉnh Sing Buri và bắt đầu theo dõi người phụ nữ. Người đàn ông khẳng định rằng mình đã nhiều lần bắt gặp cô với nhân tình và đã cho vợ cơ hội sửa sai song có vẻ như tình hình không cải thiện.

Ông Sak đã lao tới tấn công vợ sau nhiều lần bắt gặp vợ đi cùng nhân tình.

Vào ngày Chủ Nhật, ngày 11/5, ông Sak được cho là lại nhìn thấy vợ đi cùng người đàn ông đó. Cơn ghen nổi lên, ông ta đã lên kế hoạch tấn công vợ và uống rượu trước để có đủ can đảm thực hiện hành vi.

Vào ngày 12/5, một nhân chứng kể với cảnh sát rằng, sau khi bắt gặp vợ đi cùng nhân tình trên Đường cao tốc Châu Á, ông Sak đã đuổi theo Juthamas và đâm cô nhiều nhát. Tuy nhiên, có một sự cố bất ngờ xảy ra giúp cho người phụ nữ may mắn thoát khỏi lưỡi hái của tử thần.

Đó là trong khi ông Sak đâm vợ liên tiếp trong cơn ghen tuông thì lưỡi dao đột nhiên tách ra khỏi cán. Mặc dù bị thương, Juthamas vẫn chạy trốn bằng xe máy. Sak được cho là vẫn tiếp tục đi xe máy đuổi theo cô và cố đâm cô bằng con dao gãy, cuối cùng khiến cả hai chiếc xe máy loạng choạng rồi đổ xuống.

Con dao bị gãy được tìm thấy tại hiện trường.

Khi ông Sak thả con dao xuống, một nhân chứng và một số cư dân gần đó đã nhân cơ hội này khống chế ông ta và gọi cho cảnh sát.

Ngay sau đó, các sĩ quan tới từ Đồn cảnh sát Mueang Sing Buri đã có mặt tại hiện trường và bắt giữ kẻ tấn công. Vợ của ông Sak bị nhiều nhát dao đâm vào vai và đầu và đã được đội cứu hộ đưa đến bệnh viện. Bản thân ông Sak cũng bị thương khá nặng ở tay.

Con dao được sử dụng trong vụ tấn công được tìm thấy trên đường cùng với hai chiếc xe máy bị đổ, một chiếc thuộc về ông Sak và chiếc còn lại thuộc về cô Juthamas. Lưỡi dao và cán dao được cho là đã tách rời trong quá trình tấn công cũng đã được tìm thấy ở hiện trường.

Bản báo cáo không tiết lộ tình trạng sức khỏe hiện tại của Juthamas hoặc chi tiết các cáo buộc pháp lý mà ông Sak sẽ phải đối mặt. Mức độ nghiêm trọng của hình phạt có thể phụ thuộc vào mức độ thương tích của cô.

Gia Linh (Theo The Thaiger)