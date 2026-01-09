Bắt quả tang nhân viên massage AYARU ở Đắk Lắk chiều khách ‘tới Z’

VKSND khu vực 11 đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Thiên (SN 1982) và Bùi Quang Huy (SN 2000, cùng trú phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội Chứa mại dâm theo khoản 2 Điều 327 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin ban đầu, vào đêm 2/1, lực lượng Công an tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh massage AYARU trên đường Ngô Văn Sở, phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) và bắt quả tang một cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại một phòng massage.

Công an kiểm tra cơ sở massage AYARU vào đêm 2/1.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Đức Thiên là quản lý cơ sở, cùng Bùi Quang Huy và một số đối tượng khác đã tạo điều kiện cho các nhân viên nữ thực hiện hành vi bán dâm cho khách ngay tại cơ sở. Tại thời điểm bị bắt quả tang, hai người N.V.N.Đ và N.N.A.T đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Cơ quan điều tra làm rõ, 7 nhân viên nữ khai nhận được tuyển dụng để phục vụ massage, nhưng khi khách có nhu cầu thì bán dâm với giá từ 1 triệu đến 2,4 triệu đồng/lượt. Mỗi lần bán dâm, các nhân viên phải trích lại khoảng 10% cho cơ sở.

Các nhân viên này thừa nhận đã nhiều lần bán dâm tại cơ sở massage AYARU để thu lợi bất chính dưới sự quản lý, điều hành của Thiên và Huy.

Hiện VKSND khu vực 11 đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò các cá nhân liên quan để xử lý theo đúng quy định pháp luật. Cơ sở massage AYARU được biết đến là một trong những cơ sở khá nổi tiếng tại địa bàn phường Tuy Hòa.