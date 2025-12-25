HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bắt quả tang Nguyễn Thị Hồng Hoa

Trang Anh |

Công an xã Minh Đức phát hiện xe ô tô có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Tại hiện trường, người điều khiển xe được xác định là Nguyễn Thị Hồng Hoa.

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 25/12 cho biết, Công an xã Minh Đức vừa bắt quả tang Nguyễn Thị Hồng Hoa (sinh năm 1986) vận chuyển 830 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn và tuần tra kiểm soát, Tổ công tác Công an xã Minh Đức phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 70A-080.04 có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Tại hiện trường, người điều khiển xe được xác định là Nguyễn Thị Hồng Hoa. Kiểm tra bên trong phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 740 bao thuốc lá hiệu Hero và 90 bao hiệu Jet.

Bà Hoa và số tang vật - Ảnh: Công an Đồng Nai

Tại thời điểm kiểm tra, bà Hoa không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa kể trên. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, niêm phong tang vật để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Công an xã Minh Đức đã lập hồ sơ vụ việc, tạm giữ tang vật và phương tiện để tiếp tục xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Khiêm, công an thu giữ hơn 200 kg pháo nổ các loại.

