Bắt quả tang gần 150 đối tượng đốt pháo đêm giao thừa 2020

Ngày 25/1 (tức mùng 1 Tết 2020), Công an tỉnh Đồng Nai đã lập hồ sơ xử lý 141 vụ và gần 150 đối tượng vi phạm về các hành vi tàng trữ, sử dụng pháo trong đêm giao thừa 2020.



Theo đó, dự báo về tình đốt pháo trong đêm giao thừa năm nay có thể diễn ra phức tạp. Do đó, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt các kế hoạch, phương án nhằm đảm bảo ANTT trong đêm giao thừa, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp đốt pháo

Với phương châm "Đi từng ngõ, gõ từng nhà", công an tỉnh đã triển khai hàng ngàn lực lượng tuần tra kiểm soát, bám địa bàn cơ sở. Kết quả, ngay trong đêm giao thừa, lực lượng công an toàn tỉnh phát hiện, ngăn chặn, bắt quả tang 141 vụ, 144 đối tượng tàng trữ, đốt pháo trái phép (riêng đốt pháo là 128 vụ - 129 đối tượng).

Cụ thề: TP.Biên Hòa 117 vụ ( năm 2019 phát hiện, xử lý 4/44 đối tượng), huyện Trảng Bom 13 vụ, huyện Thống Nhất 6 vụ, huyện Nhơn Trạch 4 vụ, huyện Vĩnh Cửu 1 vụ.

Tang vật thu giữ 168 pháo dạng viên và 38 phong pháo hoa các loại, 26 phong đã qua sử dụng. Tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp gần 20kg pháo các loại.

Ngoài ra, Công an các địa phương đã tăng cường tuần tra, canh gác, bảo vệ tại các khu vực diễn ra lễ hội, hoạt động vui chơi; tại các trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước, sẵn sàng ứng phó xử lý mọi tình huống, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Do đó phạm pháp hình sự, cháy nổ và tai nạn giao thông trong đêm giao thừa không xảy ra, giúp người dân vui xuân đón tết trong yên bình.