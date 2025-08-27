Ngày 27-8, tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa kiểm tra đột xuất và phát hiện 2 cơ sở kinh doanh massage hoạt động mại dâm.

Cơ quan công an kiểm tra và phát hiện 6 cặp nam nữ mua bán dâm tại 2 cơ sở massage

Theo đó, lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại Cơ sở kinh doanh Massage Thanh Hằng (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) và bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại 4 phòng VIP.

Các gái bán dâm khai nhận là nhân viên phục vụ massage cho khách, khi khách có nhu cầu mua dâm thì sẽ bán dâm với giá từ 1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng/lần.

Tiếp đó, lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra Cơ sở kinh doanh Massage Yoko, (tại khách sạn Dakruco, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk). Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện có 2 phòng dịch vụ đang có hoạt động mua bán dâm.

Các gái bán dâm khai nhận là nhân viên phục vụ massage nhưng khi khách có nhu cầu thì bán dâm với giá 1 triệu đồng/lần. Trong đó, các quản lý của cơ sở massage được chia 500.000 đồng/lần bán dâm.

Hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ 4 đối tượng là quản lý, nhân viên bán vé của 2 cơ sở massage trên. Đồng thời lập hồ sơ xử lý hành chính 6 khách mua dâm và 6 gái bán dâm.