Bắt quả tang 2 đối tượng mua bán ma tuý, tàng trữ vũ khí quân dụng

Đ.Nghĩa |

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án sau khi bắt giữ 2 đối tượng mua bán ma tuý, tàng trữ vũ khí quân dụng.

Ngày 12-1, Công an phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị vừa bắt quả tang 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Bắt 2 đối tượng mua bán ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng Tại Quảng Trị - Ảnh 1.

Số ma túy và vũ khí quân dụng bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Ảnh: Công an Nam Đông Hà

Bắt 2 đối tượng mua bán ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng Tại Quảng Trị - Ảnh 2.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 10-1, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Nam Đông Hà đã bắt quả tang hai đối tượng, gồm: Lương Q.T (SN 2006) và Hoàng M.T (SN 1991, cùng ngụ phường Nam Đông Hà) đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 3.327 viên ma túy loại hồng phiến và 1 khẩu súng cùng 16 viên đạn.

Công an phường Nam Đông Hà đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, mở rộng vụ án và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Sáng 12-1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị vừa phối hợp Công an xã Bến Hải bắt giữ người phụ nữ vận chuyển hàng cấm.

Phát hiện người phụ nữ vận chuyển pháo trái phép trong đêm tuần tra - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thị M.N bị bắt giữ cùng tang vật

Trước đó, lúc 19 giờ ngày 11-1, trong quá trình tuần tra tại thôn Hà Lợi Trung (xã Bến Hải), lực lượng chức năng phát hiện bà Nguyễn Thị M.N (SN 1985, ngụ khối 3A, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị) đang điều khiển xe máy BKS 74H1-217.xx có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, các lực lượng phát hiện bà N. đang vận chuyển trái phép 9 hộp pháo hoa nổ (loại 49 ống) và 50 viên pháo bi.

Vụ việc đã được bàn giao cho Công an xã Bến Hải tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TPHCM

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị

Công an xã Bến Hải

