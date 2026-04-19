HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt Phan Văn Lợi SN 1986 - chủ của 567 tấn da bò

Trang Anh |

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của Phan Văn Lợi và Phạm Trọng Nghĩa đủ cấu thành tội Gây ô nhiễm môi trường.

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 18/4 cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Phan Văn Lợi (sinh năm 1986, ngụ phường Dĩ An, TP Hồ Chí Minh) và Phạm Trọng Nghĩa (sinh năm 1986, ngụ phường Tây Nam, TP Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ về tội “Gây ô nhiễm môi trường”, xảy ra tại xã Lộc Thạnh, tỉnh Đồng Nai các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, vào khoảng tháng 10/2024 Phan Văn Lợi mua mặt hàng da bò vụn phế thải về bán lại cho các nhà máy để kiếm lời. Từ tháng 10/2024 đến tháng 11/2024, Lợi khai đã mua hơn 1.000 tấn da bò vụn phế thải nhưng không tìm được nơi tiêu thụ mà để lâu thì tốn tiền trả thuê kho bãi nên đã gọi Phạm Trọng Nghĩa, tìm kiếm bãi đất trống thuê để tập kết chất thải da bò, tìm người bán kiếm lời chia nhau, việc vận chuyển chất thải da bò đến bãi tập kết mới thì Lợi trả cho Nghĩa số tiền 450.000 đồng/tấn.

Số chất thải gây ô nhiễm - Ảnh: Công an Đồng Nai

Sau khi nghe Lợi nói như vậy, Nghĩa đã thông qua người quen thuê bãi đất trống khoảng 4.000m2 của ông Tr. Ng. D. với giá thuê là 15 triệu đồng/tháng để vận chuyển da bò phế thải về tập kết. Mặc dù, bản thân Lợi là người có năng lực và tư cách pháp nhân liên quan đến thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải theo quy định của pháp luật nhưng khi thu mua số lượng lớn chất thải da bò về để nhằm mục đích bán lại kiếm lời mà không tiêu thụ được thì Lợi đã không đưa vào nhà máy để tiến hành tiêu hủy theo quy định mà thuê Nghĩa để thu gom, vận chuyển chất thải từ tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) đến đổ ra bãi đất trống thuộc ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh, tỉnh Đồng Nai trái quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra xác định khối lượng chất thải các đối tượng đổ trái phép ra môi trường được xác định là hơn 567 tấn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt bị can Phan Văn Lợi để tạm giam - Ảnh: Công an Đồng Nai

Sau khi đổ số chất thải trên ra môi trường xong cho đến nay thì Lợi cùng đồng bọn bỏ mặc để đống chất thải tiếp xúc trực tiếp trên nền đất, không có mái che và để chất thải phân hủy tự nhiên, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm nguồn nước, gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Hành vi của Phan Văn Lợi và Phạm Trọng Nghĩa đủ cấu thành tội Gây ô nhiễm môi trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thông báo đến các cá nhân đã được các bị can Phan Văn Lợi, Phạm Trọng Nghĩa thuê vận chuyển số chất thải trên biết và nhanh chóng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai (địa chỉ: Số 1034, đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai) liên hệ Điều tra viên: Phạm Văn Trình, số điện thoại:0907.205.859) để làm việc theo quy định.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Theo dõi thêm trên Xem tất cả

00:58
Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

01:05
Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

01:03
Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

01:20
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

01:17
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại