Ngày 25/1, thông tin từ Phòng An ninh điều tra Công an Bến Tre cho hay, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bến Tre đã ra quyết định khởi tố vụ án, tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam 04 tháng đối với Phan Minh Tuấn (sinh năm 1981, ngụ tại phường 26, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Đối tượng Phan Minh Tuấn - Ảnh: Bộ Công an

Qua đấu tranh, Phan Minh Tuấn cho rằng do bức xúc cá nhân, bị kích động bởi xem các video có nội dung xấu của các đối tượng phản động lưu vong.

Tuấn cũng thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật đã làm, phát tán nội dung xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa bàn Bến Tre và một số tỉnh, thành phố khác.

Sau khi thực hiện xong tại Bến Tre, do sợ Cơ quan Công an phát hiện nên Tuấn bỏ trốn ra nước ngoài, Công an tỉnh Bến Tre đã phối hợp chặt chẽ với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, sau gần 03 tuần đã truy tìm, bắt được đối tượng Phan Minh Tuấn.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bến Tre đang tiếp tục đấu tranh, thu thập tài liệu, chứng cứ để mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.