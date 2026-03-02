HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Bắt Phạm Nguyễn Hoài Nam SN 2007

Duy Anh |

Phạm Nguyễn Hoài Nam và 2 đối tượng khác bị bắt để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 28/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, trước đó, đơn vị nhận được tin báo, vào ngày 24/2, anh T.H.M (19 tuổi) điều khiển xe máy chở anh N.Q.K (19 tuổi), cùng trú phường Trảng Dài, khi dừng đèn đỏ tại giao lộ Đồng Khởi – Lê Quý Đôn (hướng từ ngã tư Amata về Trảng Dài) thì bị một nhóm đối tượng đi hai xe mô tô áp sát, tự xưng là Công an, yêu cầu kiểm tra hành chính.

Chúng khống chế hai nạn nhân đưa về bãi đất trống thuộc khu nội bộ công viên Amata (phường Long Bình), lấy lý do xử phạt các lỗi vi phạm giao thông như không gương chiếu hậu, pô nổ, không có giấy phép lái xe.

Lợi dụng tâm lý lo sợ, nhóm này buộc nạn nhân đưa 500 nghìn đồng tiền mặt, đồng thời ép cung cấp điện thoại và mật khẩu tài khoản ngân hàng để chuyển hơn 8,6 triệu đồng.

Bắt Phạm Nguyễn Hoài Nam SN 2007 - Ảnh 1.

Nhóm 3 đối tượng đứng chắp tay phía trước tại Cơ quan công an (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Bắt Phạm Nguyễn Hoài Nam SN 2007 - Ảnh 2.

Hiện trường các đối tượng thực hiện hành vi (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Sau khi chiếm đoạt tài sản, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Đến khuya hôm sau, bị hại đến Đồn Công an Khu công nghiệp Biên Hòa trình báo.

Dù vụ việc xảy ra tại khu vực vắng người, không có camera giám sát, ít manh mối, nhưng chỉ sau 12 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng cùng ngụ Đồng Nai, gồm: Trần Anh Kiệt (18 tuổi, phường Tam Hiệp) – đối tượng cầm đầu; Phạm Nguyễn Hoài Nam (22 tuổi, phường Trảng Dài); Đặng Nhật Minh (19 tuổi, phường Phước Tân).

Tang vật thu giữ gồm hai xe mô tô, bốn điện thoại di động, ba bộ đàm là công cụ, phương tiện các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra còn thu giữ số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt để trả lại cho nạn nhân.

Bắt Phạm Nguyễn Hoài Nam SN 2007 - Ảnh 3.

Nhóm đối tượng cùng tang vật liên quan (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Việc nhanh chóng khám phá vụ án thể hiện tinh thần kiên quyết, chủ động tấn công tội phạm, giữ vững vai trò nòng cốt bảo đảm an ninh trật tự tại các khu công nghiệp Biên Hòa, góp phần tạo môi trường sản xuất, kinh doanh an toàn, ổn định cho doanh nghiệp và người lao động.

Bắt Phạm Nguyễn Hoài Nam SN 2007 - Ảnh 4.
