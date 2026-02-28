HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Bắt Phạm Linh Duyên sinh năm 2006 và 4 nam thanh niên

Chi Chi |

Công an đã bắt giữ 5 đối tượng để điều tra về hành vi giết người.

Ngày 27/02/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt giữ 5 đối tượng để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn xã Linh Sơn, tỉnh Thanh Hóa…

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phạm Linh Duyên, sinh năm 2006; Lê Anh Khoa, sinh năm 2008; Bùi Minh Hào, sinh năm 2008; Trần Văn Khởi, sinh năm 2007 và Lê Mạnh Hải, sinh năm 2004 đều ở xã Linh Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, trưa ngày 26/02/2026, nhóm đối tượng trên đến xã Văn Phú và xã Linh Sơn để dự tiệc liên hoan. Đến khoảng 19h cùng ngày, trên đường về đến ngã ba đường vào thôn Oi, xã Linh Sơn thì gặp L.T.H sinh năm 2008 và L.V.T, sinh năm 2010 đều ở xã Giao An điều khiển 2 xe máy đi hướng ngược chiều.

Bắt Phạm Linh Duyên sinh năm 2006 và 4 nam thanh niên - Ảnh 1.

Ảnh: CA Thanh Hoá

Bắt Phạm Linh Duyên sinh năm 2006 và 4 nam thanh niên - Ảnh 2.

5 đối tượng bị bắt giữ để điều tra về tội giết người và gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CA Thanh Hoá

Do có mâu thuẫn với L.T.H từ trước nên Bùi Minh Hào rủ cả nhóm cùng quay lại đuổi đánh L.T.H và L.V.T. Khi đến đoạn đường liên thôn thuộc địa phận thôn Oi, xã Linh Sơn, xung quanh là rừng keo, không có nhà dân, nhóm đối tượng trên đã chặn xe và đấm, đá, dùng mũ bảo hiểm, cành keo để đánh L.T.H và L.V.T. Manh động hơn, Phạm Linh Duyên đã dùng dao bấm đâm vào vùng ngực trái khiến L.T.H tử vong.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự các đối tượng trên để điều tra làm rõ vụ án và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

