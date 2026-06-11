Bát nổ tung gây bỏng nặng tại Haidilao, khách bức xúc vì chỉ được đền voucher 3,9 triệu đồng

Sự cố kinh hoàng tại một quán ăn bình dân thuộc hệ thống Haidilao khiến thực khách bị bỏng sâu, nhưng cách xử lý hời hợt và đùn đẩy trách nhiệm của nhà hàng mới là điều khiến dư luận dậy sóng.

Vào ngày 9/6 vừa qua, trang Dumiao Finance đưa tin, một cư dân mạng ở Hàng Châu, Chiết Giang (Trung Quốc) đã chia sẻ trải nghiệm tồi tệ khi đang dùng bữa tại một quán ăn thuộc chuỗi Haidilao. Cụ thể, chiếc bát trên bàn đột nhiên nứt toác và nổ tung không rõ nguyên nhân, khiến toàn bộ nước dùng nóng hắt thẳng lên mu bàn tay của nữ thực khách. Theo chẩn đoán từ bệnh viện, nạn nhân bị bỏng sâu tới lớp hạ bì. Tuy nhiên, thay vì nhanh chóng hỗ trợ y tế, người quản lý cửa hàng lại liên tục thể hiện thái độ lạnh nhạt và né tránh trách nhiệm.

Hình ảnh bàn tay bị bỏng của nữ khách hàng khi bát tự vỡ tung tại một chi nhánh Haidilao

Nạn nhân bức xúc cho biết nhà hàng thậm chí còn đẩy trực tiếp sự việc sang cho công ty bảo hiểm xử lý, sau đó viện cớ bên bảo hiểm không làm việc vào cuối tuần để tiếp tục kéo dài thời gian giải quyết.Cập nhật diễn biến vào ngày 8/6, nạn nhân cho biết sau khi có sự can thiệp và hòa giải từ đường dây nóng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 12315, phía cửa hàng mới đồng ý bồi thường bằng một phiếu giảm giá (voucher) ăn uống trị giá khoảng 3,88 triệu đồng.

Đối với chi phí y tế, mặc dù nhà hàng đã hứa hẹn sẽ thanh toán nhưng đến nay tiền vẫn bặt vô âm tín, đồng thời họ cũng kiên quyết từ chối bồi thường cho bất kỳ tổn thất nào khác. Đối mặt với cách xử lý thiếu thiện chí này, người phụ nữ bày tỏ sự thất vọng tột cùng và cảm thấy thực sự chạnh lòng trước thái độ vô cảm từ một thương hiệu lớn.

Để làm rõ sự việc, phóng viên đã chủ động liên hệ qua điện thoại với chi nhánh Haidilao nơi xảy ra sự cố. Nhân viên tiếp nhận cuộc gọi từ chối đưa ra bình luận với lý do không có thẩm quyền trả lời và cần phải báo cáo để xin ý kiến từ cấp trên. Tính đến thời điểm hiện tại, phía cửa hàng liên quan vẫn chưa có bất kỳ động thái gọi lại hay phản hồi chính thức nào trước truyền thông.