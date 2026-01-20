Chỉ trong vài ngày, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ và xử lý nhiều trường hợp qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất, nhập cảnh theo quy định.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài cho biết khoảng 18 giờ ngày 18-1, trong quá trình kiểm soát xuất nhập cảnh tại Trạm cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), tổ công tác phát hiện một trường hợp sử dụng hộ chiếu làm thủ tục nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người này là Đinh Nhựt Hiếu (SN 2001, ngụ ấp Mỹ Thạnh, xã Nhơn Phú, tỉnh Vĩnh Long), đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long (cũ) ra quyết định truy nã về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Đồn Biên phòng Long Khốt bắt giữ 8 người vượt biên trái phép

Trước đó, Đồn Biên phòng Long Khốt cũng cho biết khoảng 8 giờ ngày 17-1, tại khu vực Mốc 227 (ấp Láng Lớn, xã Khánh Hưng), lực lượng biên phòng chủ trì phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và chính quyền địa phương phát hiện, bắt giữ 8 người vượt biên trái phép.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định trong nhóm này có Nguyễn Văn Thuận (22 tuổi, ngụ phường Phước Long, TPHCM) – nghi can đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM truy nã về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản.

Sau khi hoàn tất thủ tục ban đầu, Đồn Biên phòng Long Khốt đã bàn giao Thuận cho Công an TPHCM xử lý theo thẩm quyền. Các đối tượng còn lại đang tiếp tục được xác minh, làm rõ.

Đối tượng Nguyễn Văn Thuận đang bị Công an TPHCM truy nã

Hay như vào khoảng 6 giờ ngày 16-1, trong quá trình tuần tra tại khu vực cách cột mốc 214 khoảng 30 m về phía Việt Nam (ấp Rạch Mây, xã Tuyên Bình), Đồn Biên phòng Tuyên Bình phát hiện 10 người đi từ Campuchia về Việt Nam trái phép.

Nhóm này gồm 7 nam và 3 nữ, độ tuổi từ 20 đến 36, quê tại nhiều tỉnh, thành như Quảng Ninh, Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa và An Giang.

Cùng thời điểm, Đồn Biên phòng Long Khốt cũng phát hiện, bắt giữ thêm 8 người vượt biên trái phép tại khu vực cách Mốc 222 khoảng 50 m và Mốc 219 khoảng 30 m về phía Việt Nam.

Làm việc với lực lượng chức năng, các trường hợp trên khai từng xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm việc tại khu lừa đảo Osamach (tỉnh Ordar Meanchey).

Đến tháng 12-2025, do tình hình biên giới Thái Lan – Campuchia căng thẳng, nhóm này bị chuyển đến tòa nhà Kim Sa 5 (TP Ba Vet, tỉnh Svay Rieng).

Đêm 15-1, khi chính quyền Campuchia tổ chức truy quét các nhóm lừa đảo tại tòa nhà Kim Sa 5, cả 10 người đã tự tìm đường nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Đồn Biên phòng Tuyên Bình sau đó đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 10 trường hợp trên, với tổng số tiền 103 triệu đồng theo quy định của pháp luật.