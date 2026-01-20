Bắt bà chủ quán cà phê Đặng Thị Tuyết

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 19/1 cho biết, vừa triệt xoá tụ điểm mại dâm núp bóng quán cà phê tại xã Xuân Phú.

Trước đó, vào lúc 20h00 phút ngày 16/01/2026, Công an xã Xuân Phú, tỉnh Đồng Nai tiến hành kiểm tra hành chính tại quán cà phê nước giải khát Cây Dừa thuộc ấp Bình Xuân 1 do bà Đặng Thị Tuyết (sinh năm 1966, thường trú tại ấp Bình Xuân 1, xã Xuân Phú, tỉnh Đồng Nai) làm chủ.

Công an kiểm tra quán cà phê - Ảnh: Công an Đồng Nai

Qua kiểm tra, Công an xã phát hiện tại phòng ngủ trong quán có hành vi mua bán dâm. Cụ thể, phát hiện Phạm Thị M. (sinh năm 1983, trú tỉnh Quảng Ngãi) có hành vi bán dâm cho khách nam với giá 350.000 đồng/lượt. Đối tượng khai nhận mỗi lượt bán dâm được hưởng 300.000 đồng, số tiền còn lại sẽ đưa cho chủ quán.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Xuân Phú đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Đặng Thị Tuyết về hành vi “Chứa mại dâm”, đồng thời tạm giữ, niêm phong tang vật và đưa các đối tượng có liên quan về trụ sở để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.