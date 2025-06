Bắt nhân viên thử việc Nguyễn Đăng Gia Bảo

Ngày 30/6, Công an xã Hố Nai 3, tỉnh Đồng Nai cho biết vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Đăng Gia Bảo (19 tuổi) ngụ phường Tân Biên, TP. Biên Hòa về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Đăng Gia Bảo (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Theo hồ sơ công an, Bảo là nhân viên đang thử việc tại cửa hàng buôn bán điện thoại di động ở xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom do anh Hồ Trọng Nghĩa (36 tuổi) quê tỉnh Nghệ An làm chủ.

Sáng ngày 28/6, Bảo đến cửa hàng làm việc, được phân công nhiệm vụ lau dọn vệ sinh, kiểm đếm điện thoại, trong lúc kiểm đếm để cất vào kho, lợi dụng lúc không ai chú ý Bảo đã trộm 2 điện thoại di động trị giá khoảng 35 triệu đồng rồi giả vờ xin quản lý về vì nhà có việc.

Sau đó, Bảo mang bán một chiếc điện thoại tại một cửa hàng điện thoại trên địa bàn phường Tân Hòa, TP. Biên Hòa được 18 triệu đồng. Nhận được tin báo của bị hại, Công an xã Hố Nai 3 đã bắt Bảo cùng tang vật.

Công an xã Hố Nai 3 đã bàn giao hồ sơ và đối tượng để Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh điều tra làm rõ theo thẩm quyền.