Ngày 6/1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp vừa bắt giữ đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo đó, đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Minh (23 tuổi, sinh năm 2002, HKTT: Tổ 15, ấp Kinh 8B, xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) bị TAND Tp. Biên Hòa tuyên phạt 07 năm 2 tháng tù về tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”.

Tuy nhiên, lợi dụng việc được tại ngoại, đối tượng Minh đã bỏ trốn và bị truy nã từ tháng 6/2024.

Đối tượng Nguyễn Văn Minh tại cơ quan công an - Ảnh: CA Tỉnh Đồng Nai



Theo thông tin từ công an tỉnh, đối tượng Minh rất xảo quyệt, thường xuyên “phông bạt” ẩn dật khắp nơi. Tuy nhiên, đến rạng sáng ngày 05/01/2025, công an xác định đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực khu biên giới (giáp Campuchia) thuộc xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Tổ công tác Phòng thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã phối hợp với Công an xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An bắt giữ đối tượng đảm bảo an toàn cho lực lượng bắt, người dân xung quanh cũng như đối tượng.

Hiện đối tượng đã bàn giao cho Nhà tạm giữ Công an Tp. Biên Hòa tiếp tục chấp hành án theo quy định của pháp luật.