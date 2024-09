Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng ngày 16/9 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Bá Đông, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Bảo Lâm và bà Nguyễn Thị Hiển là cán bộ Phòng Tài nguyên Môi trường huyện để điều tra về hành vi “vi phạm các quy định về quản lý đất đai” quy định tại Khoản 3, Điều 229 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Thông tin báo Lâm Đồng cho biết việc bắt 2 bị can là kết quả điều tra liên quan đến sai phạm về công tác quản lý đất đai liên quan đến diện tích đất tại Công ty Cổ phần chè Minh Rồng thuê tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm. Những sai phạm liên quan được xác định đã kéo dài suốt nhiều năm qua được dư luận địa phương đặc biệt quan tâm.

Bị can Nguyễn Bá Đông - Nguyên Trưởng phòng TNMT huyện Bảo Lâm bị khởi tố, bắt tạm giam - Ảnh: Báo Lâm Đồng

Theo đó, sau khi phát hiện nhiều khuất tất trong việc giao đất có nguồn gốc thu hồi của Công ty cổ phần chè Minh Rồng, nhiều người dân đã tố giác sai phạm.

Liên quan đến những sai phạm nêu trên, báo chí đã phản ánh về những khuất tất liên quan đến giao khoán, hóa giá vườn cây tại một số công ty, nông trường chè, dâu tằm trên địa bàn các huyện Bảo Lâm, Di Linh và TP Bảo Lộc.

Trong đó, có những khuất tất liên quan đến Công ty cổ phần Chè Minh Rồng như thu gom đất, thu lợi bất chính khi hóa giá vườn cây tại các công ty chè...

Công an tỉnh Lâm Đồng xác định đây là vụ án phức tạp do đã kéo dài nhiều năm và liên quan đến nhiều cá nhân, tổ chức nên trong thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm các đối tượng và tập trung thu hồi tài sản thất thoát của Nhà nước.