Ngày 10/8, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Thủy (SN 1968) - nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Trung Thủy (Công ty Trung Thủy), một nhà thầu xây dựng có tiếng tại Hải Phòng) để điều tra, làm rõ về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ.

Trước đó, cuối tháng 7/2025, cơ quan tố tụng TP Hải Phòng tổ chức khám xét nơi ở, nơi làm việc của Lê Văn Thủy, trên phố Vũ Chí Thắng, phường An Biên (TP Hải Phòng) với sự chứng kiến của công an cơ sở, đại diện tổ dân phố. Tại buổi khám xét ở nhà riêng bị can, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu.

Công ty Trung Thuỷ thành lập năm 2006, đặt trụ sở trên phố Nguyễn Văn Linh, phường An Biên (TP Hải Phòng). Trong đó, Lê Văn Thuỷ nắm giữ cổ phần chi phối, đồng thời là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Dự án chỉnh trang sông Tam Bạc giai đoạn 2, Liên danh nhà thầu Công ty Trung Thủy và Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Úc trúng thầu với tổng vốn đầu tư hơn 550 tỷ đồng.

Thời gian gần đây, Công ty Trung Thủy thay đổi người đại diện pháp luật, ông Lê Thanh Điệp (SN 1986, có cùng địa chỉ cư trú với bị can Lê Văn Thủy) giữ chức Tổng Giám đốc.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, Công ty Trung Thuỷ được biết đến là doanh nghiệp nổi tiếng trong lĩnh vực thi công xây dựng cơ bản tại Hải Phòng. Những năm gần đây, doanh nghiệp này trúng nhiều gói thầu xây dựng, dự án sử dụng vốn đầu tư công có giá trị mỗi gói thầu lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Năm 2021, Công ty Trung Thủy liên danh cùng Công ty Cổ phần Việt Úc (trụ sở quận Hồng Bàng) trúng gói thầu Dự án chỉnh trang sông Tam Bạc giai đoạn 2 với tổng vốn đầu tư hơn 557 tỷ đồng.

Hiện trạng Dự án chỉnh trang sông Tam Bạc giai đoạn 2 thi công dang dở.

Đáng chú ý, hồi tháng 5/2025, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Thị Nhung (SN 1984) – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Úc và nhân viên kế toán để điều tra về hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình hoạt động.

Cuối năm 2022, UBND quận Hồng Bàng (Hải Phòng) tổ chức lễ khởi công Dự án chỉnh trang sông Tam Bạc giai đoạn 2 (từ cầu Lạc Long đến cầu Hoàng Văn Thụ) với tổng mức đầu tư 557,5 tỷ đồng ngân sách thành phố. Liên danh nhà thầu Công ty Trung Thủy – Công ty CP Tập đoàn Việt Úc thi công thực hiện, dự kiến theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào năm 2024. Dự án có quy mô xây dựng tuyến kè dọc sông Tam Bạc và sông Cấm, dài 819m bằng cọc ván bê tông cốt thép; cải tạo mở rộng đường Tam Bạc dài 130m, rộng 35m; cải tạo mở rộng đường Bến Bính dài 187m, rộng 35-55m; cải tạo chỉnh trang đường Nguyễn Thượng Hiền dài 130m, rộng 13,5m và xây dựng đường Nguyễn Thượng Hiền kéo dài 115m, rộng 13,5m. Đến nay, dự án này vẫn chưa hoàn tất, nhiều hạng mục ngổn ngang vật liệu.