Bắt Nguyễn Thị Hồng Nhung SN 1992 cùng 9 người khác

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa chủ trì phối hợp với các đơn vị xã/phường liên tiếp phát hiện, bắt giữ 4 vụ, 10 đối tượng phạm tội về ma túy.

Ngày 14/8, Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng PC04 - Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh, truy quét tội phạm và tệ nạn ma túy.

Chỉ trong 3 ngày, Phòng PC04 đã chủ trì phối hợp với các đơn vị xã/phường liên tiếp phát hiện, bắt giữ 4 vụ, 10 đối tượng phạm tội về ma túy.

Vụ thứ nhất: Đêm ngày 27/7, tổ công tác phối hợp với đơn vị liên quan phát hiện bắt quả tang đối với Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1987, trú tại tổ dân phố 10, phường Quang Trungvề hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, thu giữ 09 viên ma túy hồng phiến và 01 túi ma túy Heroin.

Mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra bắt giữ Trần Văn Thiệu, sinh năm 1978, trú tại xã Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình là đối tượng trực tiếp bán ma túy cho Nguyễn Văn Dũng, thu giữ của Thiệu 03 gói ma túy Heroine và Hồng phiến.

Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa.

Vụ thứ hai: Hồi 09 giờ 15 phút ngày 29/7, lực lượng chức năng phát hiện giữ nhóm đối tượng thực hiện hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" gồm: Đào Viết Hoàng, sinh năm 1993, trú tại phường Hạc Thành (chủ nhà); Cao Đức Anh Tuấn, sinh năm 1999, trú tại thôn Chí Linh, xã Linh Sơn; Đoàn Thế Phương, sinh năm 1991, trú tại phường Hạc Thành - đều thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Vật chứng thu giữ gồm dụng cụ các đối tượng dùng để thực hiện hành vi Tổ chức sử dụng ma túy hồng phiến.

Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa.

Vụ thứ ba: Hồi 14 giờ ngày 29/7, tổ công tác tiến hành xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể đối với người nghi sử dụng trái phép chất ma túy, phát hiện Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1995, trú tại phường Đông Sơn dương tính với chất ma túy Methamphetamine, Tuấn Anh khai nhận bản thân sử dụng ma túy hồng phiến.

Mở rộng điều tra, cùng ngày, cảnh sát bắt giữ Ngô Văn Long, sinh năm 1993, trú tại phường Đông Sơn là đối tượng bán ma túy cho Nguyễn Tuấn Anh, thu giữ của Long 05 (năm) viên ma túy hồng phiến và 01 túi ma túy đá.

Tiếp tục đấu tranh khai thác mở rộng vụ án, cùng ngày, Cơ quan điều tra bắt giữ Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh năm 1992, trú tại phường Hạc Thành- là đối tượng cung cấp ma túy cho Long bán, thu giữ của Nhung 20 viên ma túy hồng phiến.

Vụ thứ 4: Ngày 30/7,tại phường Hạc Thành, tổ công tác phát hiện, bắt giữ Lê Vĩnh Linh, sinh năm 1986 trú tại thôn Ngam, xã Yên Thắng về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy", thu giữ 06 viên ma túy thuốc lắc.

Về nguồn gốc ma túy, Linh khai báo mua của Cao Đức Anh Tuấn, sinh năm 1999, trú tại xã Linh Sơn (là đối tượng đang bị tạm giữ trong vụ án khác). Đấu tranh với Cao Đức Anh Tuấn, Tuấn khai nhận hành vi bán ma túy cho Lê Vĩnh Linh.

Mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra tiến hành bắt giữ Đặng Thanh Tùng, sinh năm 1998, trú tại phường Đông Sơn, là đối tượng trực tiếp bán ma túy cho Cao Đức Anh Tuấn.

Hiện Cơ quan điều tra đã khởi tố các vụ án "Mua bán trái phép chất ma túy', "Tàng trữ trái phép chất ma túy", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối các bị can; Phối hợp với Công an các phường/xã đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện.

Đồng thời tiếp tục đấu tranh, mở rộng các vụ án, xử lý triệt để các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.