Bắt giữ thành công Phan Ngọc Mai SN 1975

Đây là đối tượng bị truy nã về hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng cấm (pháo nổ) đã bỏ trốn khỏi địa phương hơn một năm trước.

Ngày 16/8, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Phan Ngọc Mai (sinh năm 1975) ngụ TP Đồng Nai.

Trước đó, ngày 26/12/2024, Phan Ngọc Mai, trú tại thôn 5, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước (nay là thôn 5, xã Thiện Hưng, TP Đồng Nai), điều khiển xe máy chở theo 13,90kg pháo nổ đến khu vực lô cao su Đội 6, Trung đoàn 717, thuộc xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước (nay là xã Thiện Hưng, TP Đồng Nai) thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Đối tượng Phan Ngọc Mai lúc mới bị bắt (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố Phan Ngọc Mai để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tuy nhiên, trong thời gian được áp dụng biện pháp ngăn chặn, Mai đã nhanh chân bỏ trốn khỏi nơi cư trú, truy bắt Mai nhưng không có kết quả nên gày 10/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Bình Phước (cũ), nay là Công an TP Đồng Nai, ra Quyết định truy nã đối với Phan Ngọc Mai.

Mới đây, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Phòng ngừa, điều tra án chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Đồng Nai phát hiện Phan Ngọc Mai đang lẩn trốn tại khu vực ấp Bằng Lăng, xã An Long, TP Hồ Chí Minh nên tiến hành bắt giữ Phan Ngọc Mai, đưa đối tượng về cơ quan Công an để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc bắt giữ thành công Phan Ngọc Mai thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh, truy bắt đến cùng các đối tượng phạm tội, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.