Bắt Nguyễn Thanh An sinh năm 2002

Duy Anh |

Nguyễn Thanh An cùng 2 đối tượng khác vừa bị bắt quả tang về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 21/12, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, một Tổ công tác của Công an xã Mỹ Đức Tây đã tiến hành kiểm tra một nhà kho tại ấp Mỹ Tường thuộc địa bàn xã và phát hiện bắt quả tang 3 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an xã Mỹ Đức Tây làm việc với 3 đối tượng (Ảnh: Công an Đồng Tháp).

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 1 bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy, 1 gói ni lông chứa ma túy cùng một số đồ vật khác có liên quan.

3 đối tượng khai tên Nguyễn Quốc Duy, sinh năm 1989, Nguyễn Thanh An, sinh năm 2002 cùng ngụ xã Mỹ Đức Tây; Nguyễn Vũ Hùng, sinh năm 1988, ngụ xã Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, hiện đang tạm trú tại xã Mỹ Đức Tây.

Đối tượng Nguyễn Vũ Hùng (Ảnh: Công an Đồng Tháp).

Qua xác minh, điều tra, Công an xã Mỹ Đức Tây xác định Nguyễn Vũ Hùng là đối tượng đang bị truy nã về tội "Cưỡng đoạt tài sản" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Hùng bỏ trốn vào ngày 26/8/2018, sau đó bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định truy nã vào ngày 22/9/2019.

Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Miền Bắc sắp chuyển mưa rét
