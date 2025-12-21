Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Miền Bắc sắp chuyển mưa rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (21/12), khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo, đêm nay, các khu vực trên tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Mưa lớn kéo dài có khả năng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, người dân đặc biệt chú ý.

Đêm nay và ngày mai, nhiều tỉnh tại Trung Bộ tiếp tục có mưa to (Ảnh: Công an nhân dân).

Còn tại Bắc Bộ, từ đêm 23/12 đến ngày 25/12 khả năng có mưa rải rác; sau có mưa vài nơi do tác động của không khí lạnh tràn về, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng.

Đêm và sáng trời rét, từ khoảng ngày 25/12 trời chuyển rét, vùng núi của khu vực Đông Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 21 và ngày 22/12

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ từ 17-27 độ.

Phía Tây Bắc Bộ sáng có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ từ 15-27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ sáng có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ từ 16-27 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi; phía Nam đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 19-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 18-30 độ.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-34 độ.