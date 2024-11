Bắt Nguyễn Quang Hoàng - Tổng Giám đốc Công ty GFDI lừa đảo 3.700 tỷ đồng của hơn 7.000 khách hàng

Liên quan đến vụ việc xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI, chiều ngày 18/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hoàng - Tổng Giám đốc, Nguyễn Đỗ Đạt - Giám đốc Tài chính, Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng Ngân quỹ, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang – Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Quang Hoàng - Tổng Giám đốc

Trong số 05 đối tượng bị khởi tố, Nguyễn Quang Hoàng và Trần Thị Mỹ Hạnh bị bắt tạm giam; các đối tượng còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 17/5/2018 với vốn điều lệ 80 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán).

Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng Ngân quỹ bị khởi tố, bắt tạm giam

Công ty thành lập Hội sở tại số 92 đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng; có chi nhánh Sở Giao dịch tại số 47 Núi Thành, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng và 11 chi nhánh khác tại các tỉnh, thành gồm: Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đắk Lắk, Bình Định, Khánh Hòa, Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Từ tháng 5/2018 đến nay, Công ty GFDI tiến hành huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại Đà Nẵng và một số địa phương khác.

Để khách hàng tin tưởng và cho Công ty vay tiền, Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo cho các chi nhánh, phòng kinh doanh, nhân viên kinh doanh quảng cáo…, đưa ra thông tin gian dối rằng toàn bộ dòng tiền của khách hàng sẽ được Công ty GFDI sử dụng đầu tư các dự án có khả năng sinh lời cao như F&B (Nhà hàng Làng Nghệ Đà Nẵng; Nhà hàng Làng Nghệ Quảng Trị); Sản xuất hàng tiêu dùng và Thương mại như Seneco, Enzy Food, K-Products; sản xuất phim điện ảnh…

Nguyễn Đỗ Đạt - Giám đốc Tài chính bị khởi tố và áp dụng các biện pháp ngăn chặn

Đồng thời, Công ty cam kết với khách hàng sẽ hoàn trả tiền gốc, lãi đúng theo hợp đồng đã ký. Để tăng sự tin tưởng và thu hút khách hàng, Hoàng chỉ đạo Công ty GFDI xuất bản các ấn phẩm quảng cáo, chạy nhiều chương trình marketing để giới thiệu về các dự án đầu tư trên.

Đồng thời đưa ra các hạn mức lãi suất cho vay hấp dẫn, cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng như: Gói 01 tháng (lãi suất 1,5% - 2%/1 tháng), 03 tháng (lãi suất 2,5%/1 tháng), 06 tháng (lãi suất 3%/ 1 tháng), từ 09 tháng trở lên (lãi suất 3,5%/1 tháng).

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ khách hàng, Hoàng sử dụng sai mục đích và sử dụng chính vào các chi phí cho hoạt động kêu gọi vay tiền cũng như trả lãi cho các hợp đồng đến hạn.

Tô Hồng Trà – Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch

Kết quả thống kê ban đầu xác định, Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.700 tỷ đồng. Hành vi phạm tội của Nguyễn Quang Hoàng có sự hỗ trợ, giúp sức của Nguyễn Đỗ Đạt - Giám đốc Tài chính, Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng Ngân quỹ, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang – Giám đốc, Phó Giám đốc chi nhánh Sở Giao dịch.

Sau thời gian ngắn khẩn trương, tích cực điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã rà soát, xác định được 24 tài sản và rất nhiều tài khoản có liên quan đến dòng tiền bị chiếm đoạt nhằm phục vụ công tác bồi thường, khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của các bị can gây ra.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an thành phố Đà Nẵng đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án nhằm tiếp tục làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời, tiếp tục rà soát và có biện pháp thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt nhằm khắc phục cho người dân.

Qua đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo, thận trọng trước các thủ đoạn kêu gọi vay mượn tài sản, huy động vốn của các nhóm đối tượng tương tự vụ việc xảy ra tại Công ty GFDI, tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đồng thời thông báo cho những ai là nạn nhân trong vụ việc nói trên, đề nghị liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng qua số điện thoại 0694260254 (Trực ban hình sự) hoặc số điện thoại 0934660178 gặp đồng chí Đỗ Văn Nam – Cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế hoặc liên hệ trụ sở Công an nơi gần nhất để trình báo.