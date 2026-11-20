Nguyên quản lý cửa hàng Bách Hoá Xanh ở phường Đồng Hới (Quảng Trị) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội tham ô tài sản.

Công an phường Đồng Hới ( Quảng Trị ) cho biết, Viện KSND tỉnh Quảng Trị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Phạm Đức T. (SN 1986), nguyên quản lý một cửa hàng Bách Hóa Xanh tại phường Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị), về tội “Tham ô tài sản” theo khoản 2, Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong tháng 9 và tháng 10/2026, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong quá trình quản lý cửa hàng, Phạm Đức T. có hành vi chiếm đoạt hàng hóa thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thương mại Bách Hóa Xanh, với tổng giá trị trên 250 triệu đồng.

Cơ quan chức năng thi hành các quyết định khởi tố, bắt tạm giam với Phạm Đức T.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan công an, vụ việc là lời cảnh tỉnh đối với những người được giao quản lý tài sản, hàng hóa tại các cơ quan, doanh nghiệp. Mọi hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản đều phải được phát hiện, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Cách đây khoảng 10 ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Công Nhạ (SN 1996, ngụ ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Xương) về hành vi tham ô tài sản .‎

Trước khi bị bắt, Nhạ từng là quản lý cửa hàng Bách Hóa Xanh Long Sơn, phường Tân Châu, tỉnh An Giang.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 5 đến tháng 7/2026, trong thời gian làm quản lý tại cửa hàng, Nhạ đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để chiếm đoạt 17 loại hàng hóa. Trong đó chủ yếu là bia, sữa, mì gói các loại rồi bán ra ngoài lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Tổng giá trị tài sản bị Nhạ chiếm đoạt được xác định hơn 1,4 tỷ đồng.