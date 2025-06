Bắt Nguyễn Minh Nhớ và bạn, là 'tay sai' cho lừa đảo ở Campuchia

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra làm rõ hành vi “Rửa tiền” của 2 bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức cắt, ghép hình ảnh nhạy cảm.

2 bị can bị khởi tố là: Nguyễn Minh Nhớ (SN 2002), trú tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông và Lưu Văn Nho (SN 1992), trú tại xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nguyễn Minh Nhớ và Lưu Văn Nho khai nhận đã mở 31 tài khoản ngân hàng để cho các đối tượng người nước ngoài tại Campuchia thuê nhằm mục đích luân chuyển tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng của nhiều bị hại người Việt Nam. Từ đầu năm 2025 đến khi bị bắt, hai đối tượng này đã tham gia luân chuyển hàng chục tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Minh Nhớ (áo đen) và Lưu Văn Nho

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện và xác lập chuyên án, đấu tranh, bắt giữ 3 đối tượng tham gia vào đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu hoạt động tại Campuchia. 3 đối tượng này gồm: Vũ Quang Quỳnh (SN 1998), trú tại: xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định; Nguyễn Văn Tới (SN 2001), trú tại xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá và Lê Việt Hoàng (SN 2004), trú tại phường 13, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.

Các đối tượng trong đường dây này đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hơn 1.000 nạn nhân với nhiều phương thức thủ đoạn khác nhau như: Cắt, ghép tạo hình ảnh nhạy cảm, app hẹn hò… Trong đó, có nhiều lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, cá nhân của tỉnh Bắc Giang và các tỉnh, thành phố khác trên cả nước bị cắt, ghép hình ảnh khuôn mặt vào hình ảnh đồi trụy, nhạy cảm để đe dọa yêu cầu chuyển tiền.

Mở rộng đấu tranh chuyên án, trong hai ngày 25/4/2025 và 04/5/2025, lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ thêm đối tượng Nguyễn Minh Nhớ và Lưu Văn Nho.