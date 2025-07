Bắt nguyên kế toán trưởng Vũ Thị Thúy

Công an tỉnh Sơn La tối 1/7 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an tỉnh đã thi hành lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Thúy (sinh năm 1985, trú tại xã Sông Mã, tỉnh Sơn La) - nguyên kế toán trưởng Trung tâm Y tế khu vực Sốp Cộp, Sơn La về tội "Tham ô tài sản ".

Theo Cơ quan điều tra, trước đó vào tháng 11/2020, đối tượng Vũ Thị Thúy, là Kế toán trưởng Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp (nay là Trung tâm Y tế khu vực Sốp Cộp) đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, lập khống chứng từ, sổ sách kế toán mua sắm thiết bị, hàng hóa nhằm mục đích chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước cấp cho Trung tâm Y tế với tổng số tiền trên 500 triệu đồng để chi tiêu mục đích cá nhân.

Công an đọc các quyết định với Vũ Thị Thúy - Ảnh: Công an tỉnh Sơn La

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Thúy để điều tra về tội “Tham ô tài sản” quy định tại Khoản 3, Điều 353 BLHS.

Các quyết định tố tụng đã được VKSND tỉnh Sơn La phê chuẩn theo pháp luật.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) tội Tham ô tài sản: 1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: a) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm; b) Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục 1 Chương này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. …. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm: a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng; b) Gây thiệt hại về tài sản từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng; c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; d) Dẫn đến doanh nghiệp hoặc tổ chức khác bị phá sản hoặc ngừng hoạt động.