Bắt Nguyễn Huỳnh Thái An SN 2001

Lên TP.HCM xin việc nhưng lại nảy sinh máu "đỏ đen", Nguyễn Huỳnh Thái An đã dựng kịch bản để tráo lấy iPhone 15 Pro Max tại các cửa hàng.

Ngày 19/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Huỳnh Thái An (SN 2001) để điều tra về các hành vi "Trộm cắp tài sản", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Đánh bạc".

Trước đó, Công an phường Gò Vấp tiếp nhận tin báo của chị L.Th.H., chủ một cửa hàng điện thoại trên đường Quang Trung, về việc bị mất một điện thoại iPhone 15 Pro Max trị giá khoảng 20 triệu đồng.Theo trình báo, khoảng 17h ngày 1/8, một nam thanh niên đến cửa hàng hỏi mua điện thoại iPhone 15 Pro Max.

Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Huỳnh Thái An (SN 2001). Ảnh: CACC

Trong quá trình giao dịch, đối tượng liên tục yêu cầu nhân viên cho xem nhiều điện thoại, đồng thời hỏi về các chức năng của máy nhằm phân tán sự chú ý.

Lợi dụng thời điểm cửa hàng đông khách, đối tượng lấy lý do bị đau mắt, cần đi mua thuốc gấp rồi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng. Nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, chị H. kiểm tra và phát hiện một điện thoại iPhone 15 Pro Max đã bị lấy mất.

Công an vào cuộc điều tra xác định Nguyễn Huỳnh Thái An là nghi can gây ra vụ việc nên truy xét đưa về trụ sở. Tại công an, ban đầu An quanh co, đưa ra nhiều thông tin nhằm che giấu hành vi. Tuy nhiên, trước những chứng cứ được lực lượng điều tra thu thập, phân tích và đấu tranh, An đã thừa nhận hành vi phạm tội.

An khai từ TP.Đồng Nai lên TP.HCM từ tháng 7/2026 để tìm việc làm. Do cần tiền tiêu xài, An nảy sinh ý định đến các cửa hàng điện thoại để trộm cắp tài sản.

Chiều 1/8, An đến cửa hàng trên đường Quang Trung, thực hiện hành vi chiếm đoạt điện thoại iPhone 15 Pro Max. Sau đó, An bán chiếc điện thoại cho một người có tài khoản Facebook tên "Nguyễn V." với giá 16,5 triệu đồng. Số tiền này được An sử dụng để đánh bạc qua mạng và tiêu xài cá nhân.

Ngoài ra, An khai ngày 20/7, đã thực hiện một vụ chiếm đoạt điện thoại iPhone 15 Pro Max tại một cửa hàng trên đường Nguyễn Oanh.

Để thực hiện vụ việc, An chuẩn bị trước một điện thoại iPhone 15 Pro Max đã hư hỏng rồi đến cửa hàng giả làm khách mua điện thoại. Sau đó, An liên tục yêu cầu nhân viên cho xem nhiều điện thoại cùng lúc nhằm làm mất cảnh giác. Lợi dụng sơ hở, An đánh tráo điện thoại đã chuẩn bị với chiếc iPhone 15 Pro Max của cửa hàng rồi lấy lý do để rời đi. Tài sản lấy được, An bán ccho một người có tài khoản Facebook tên "Trương Quang H." với giá 13,5 triệu đồng và sử dụng số tiền để đánh bạc qua mạng.

Từ lời khai của An, công an đã thu hồi được hai điện thoại liên quan đến các vụ việc và đang tiếp tục xác minh, làm rõ những nội dung có liên quan để xử lý theo quy định.