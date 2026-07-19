Bắt Nguyễn Hữu Chí SN 1996, khám xét nơi ở, thu nhiều con dấu, giấy tờ

Khám xét nơi ở của Nguyễn Hữu Chí, lực lượng Công an thu giữ nhiều con dấu, tài liệu nghi làm giả của các cơ quan, tổ chức cùng máy tính, máy in, phôi mẫu...

Công an tỉnh Quảng Trị ngày 19/7/2026 cho biết, Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Chí (SN 1996, trú tại phường An Phú, TP. Hồ Chí Minh) và Trần Lâm Thanh Phong (SN 1992, trú tại 83/1B Long Thới, phường Lái Thiêu, TP. Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Đồng thời, đang tiếp tục điều tra mở rộng xử lý các đối tượng liên quan trong đường dây này.

2 bị can Nguyễn Hữu Chí và Trần Lâm Thanh Phong đã bị khởi tố về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” - Ảnh: Công an Quảng Trị

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện nhiều tài khoản Facebook có dấu hiệu quảng cáo nhận làm bằng cấp, giấy tờ giả. Từ những thông tin thu thập được, đơn vị đã phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị xác lập các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành điều tra, làm rõ hoạt động của đường dây.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 5/2024, Nguyễn Hữu Chí được một đối tượng thuê làm cộng tác viên quảng cáo trên Facebook, đồng thời trực tiếp sản xuất các loại giấy tờ giả theo đơn đặt hàng của khách. Để che giấu hành vi phạm tội, Chí sử dụng nhiều tài khoản Facebook không chính chủ thường xuyên đăng tải các nội dung quảng cáo như nhận làm bằng cấp, hồ sơ xin việc, giấy khám sức khỏe, giấy xác nhận hạnh kiểm…

Khách hàng có nhu cầu sẽ liên hệ qua tin nhắn riêng để trao đổi thông tin, thỏa thuận giá cả và gửi dữ liệu cá nhân phục vụ việc làm giả giấy tờ, qua đó giúp các đối tượng tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Tang vật công an thu giữ - Ảnh: Công an Quảng Trị

Để thực hiện hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, Nguyễn Hữu Chí đã đầu tư mua sắm máy tính, máy in màu, các loại phôi, vật tư và nhiều thiết bị phục vụ việc sản xuất giấy tờ giả. Toàn bộ quá trình từ thiết kế, chỉnh sửa nội dung, in ấn, đóng dấu đến hoàn thiện sản phẩm đều do Chí trực tiếp thực hiện. Sau khi hoàn thành, các giấy tờ giả được đóng gói và gửi cho khách thông qua dịch vụ chuyển phát dưới tên người khác nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Không chỉ làm giả từng loại giấy tờ riêng lẻ, các đối tượng còn nhận thực hiện trọn gói hồ sơ xin việc với đầy đủ giấy khám sức khỏe, đơn xin việc, sơ yếu lý lịch, giấy xác nhận hạnh kiểm… hoặc làm giả các loại bằng tốt nghiệp THCS, THPT, bằng đại học theo yêu cầu.

Các loại bằng cấp bán từ 500 đến 700.000 đồng

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Hữu Chí khai nhận mỗi bộ hồ sơ giả giúp đối tượng thu lợi khoảng 200 nghìn đồng; còn các loại bằng cấp được bán với giá từ 500 đến 700 nghìn đồng. Dù số tiền trên mỗi giao dịch không lớn, nhưng với lượng khách hàng trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố, các đối tượng đã thu lợi bất chính trong thời gian dài.

Khám xét nơi ở của Nguyễn Hữu Chí, lực lượng Công an thu giữ nhiều con dấu, tài liệu nghi làm giả của các cơ quan, tổ chức cùng máy tính, máy in, phôi mẫu và nhiều thiết bị phục vụ việc sản xuất giấy tờ giả. Cơ quan điều tra cũng xác định Chí đã lôi kéo Trần Lâm Thanh Phong và một số đối tượng khác tham gia quảng cáo, môi giới, mở rộng hoạt động làm giả giấy tờ trên không gian mạng.

Những loại bằng giả mà Cơ quan An ninh điều tra thu giữ được. - Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Theo Thiếu tá Nguyễn Việt Dũng – Điều tra viên, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, hành vi làm giả, mua bán và sử dụng tài liệu giả không chỉ xâm phạm hoạt động đúng đắn của các cơ quan, tổ chức mà còn tạo điều kiện cho nhiều loại tội phạm khác phát sinh như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gian lận trong tuyển dụng, tín dụng, đăng ký kinh doanh và nhiều hoạt động vi phạm pháp luật khác.

Thực tế cho thấy, nhiều người vì muốn nhanh chóng có hồ sơ xin việc, hợp thức hóa điều kiện học tập, lao động hoặc thực hiện các giao dịch dân sự đã tìm đến các dịch vụ làm giấy tờ giả trên mạng xã hội mà không lường hết hậu quả pháp lý. Không ít trường hợp từ chỗ là “khách hàng” đã trở thành đối tượng bị xử lý hình sự vì hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.